Финляндия сыграет за бронзу Олимпиады-2026. В 2022-м финны выиграли у сборной ОКР в финале
Сборная Финляндии по хоккею сыграет за бронзу ОИ-2026.
Сборная Финляндии сыграет за бронзу на Олимпиаде-2026.
Сегодня финны проиграли сборной Канады (2:3) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх.
В 2022 году Финляндия дошла до финала, где победила сборную Олимпийского комитета России (2:1).
Соперник Финляндии по матчу за бронзу на Олимпиаде-2026 определится по итогам матча США со Словакией.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, на российском-то ресурсе можно было и написать "российская сборная", а не это обсессивно-компульсивное расстройство.
Прочитал новость. Долго думал. В каком финале в 22-м? У какой ОКР?
Логично
У ОРТ?
