Финляндия сыграет за бронзу Олимпиады-2026. В 2022-м финны выиграли у сборной ОКР в финале

Сборная Финляндии по хоккею сыграет за бронзу ОИ-2026.

Сборная Финляндии сыграет за бронзу на Олимпиаде-2026.

Сегодня финны проиграли сборной Канады (2:3) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх.

В 2022 году Финляндия дошла до финала, где победила сборную Олимпийского комитета России (2:1).

Соперник Финляндии по матчу за бронзу на Олимпиаде-2026 определится по итогам матча США со Словакией.