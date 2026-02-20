«Симуляция Маккиннона, дешевое удаление. Канадские судьи засчитали гол в большинстве. Технично убили. Представляю, как бомбило бы всю Россию на месте Финляндии». Лысенков о полуфинале ОИ
Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков считает, что Канада благодаря судьям обыграла Финляндию (3:2) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
«Канада технично убила финнов – я восхищен. Учитесь, дети. Нэтан Маккиннон заработал дешевое удаление на себе благодаря симуляции. Такое себе даже футболисты не позволяют.
Канадские судьи дали канадцам в конце матча это большинство. Сам же Маккиннон за две секунды до конца большинства его реализовал. Финны взяли челлендж – канадские судьи засчитали гол.
Не хочу бросаться такими громкими словами как «подлость». Но канадцы технично убили финнов – и я представляю, как бомбило бы всю Россию, окажись на месте Финляндии мы», – написал Лысенков.
p.s. справедливости ради, финны открыли счет тоже после левого удаления.
Пускай смотрит статистику матча. Заслуженная победа Канады!