  • «Симуляция Маккиннона, дешевое удаление. Канадские судьи засчитали гол в большинстве. Технично убили. Представляю, как бомбило бы всю Россию на месте Финляндии». Лысенков о полуфинале ОИ
211

«Симуляция Маккиннона, дешевое удаление. Канадские судьи засчитали гол в большинстве. Технично убили. Представляю, как бомбило бы всю Россию на месте Финляндии». Лысенков о полуфинале ОИ

Журналист «Матч ТВ» Лысенков: Канада и судьи технично убили финнов.

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков считает, что Канада благодаря судьям обыграла Финляндию (3:2) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

«Канада технично убила финнов – я восхищен. Учитесь, дети. Нэтан Маккиннон заработал дешевое удаление на себе благодаря симуляции. Такое себе даже футболисты не позволяют.

Канадские судьи дали канадцам в конце матча это большинство. Сам же Маккиннон за две секунды до конца большинства его реализовал. Финны взяли челлендж – канадские судьи засчитали гол. 

Не хочу бросаться такими громкими словами как «подлость». Но канадцы технично убили финнов – и я представляю, как бомбило бы всю Россию, окажись на месте Финляндии мы», – написал Лысенков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
211 комментариев
Удаление было. Офсайда не было. Журналист Матч ТВ - обиженный дурачок
Ответ A-Marco
Удаление было. Офсайда не было. Журналист Матч ТВ - обиженный дурачок
Золотые слова. Одно название « Матч ТВ». Синоним непрофессионализма и глупости.
Ответ A-Marco
Удаление было. Офсайда не было. Журналист Матч ТВ - обиженный дурачок
🙏 👍
Дешевое? По лицу получил клюшкой. Не валялся. Не плакал. Просто показал.
Ответ ЗлойМайор
Дешевое? По лицу получил клюшкой. Не валялся. Не плакал. Просто показал.
Комментарий скрыт
Ответ ЗлойМайор
Дешевое? По лицу получил клюшкой. Не валялся. Не плакал. Просто показал.
И да мак перед удалением дважды нарушил правила.
Меня бы не бомбило. Удаление было, Маккиннон реализовал большинство, все по-честному
Ответ Dastan 82
Меня бы не бомбило. Удаление было, Маккиннон реализовал большинство, все по-честному
Сказал человек с эмблемой лавин на аватарке :))
Ответ Dastan 82
Меня бы не бомбило. Удаление было, Маккиннон реализовал большинство, все по-честному
Комментарий скрыт
Господи, ну и шут гороховый ))) Кто о чем, а этому лишь бы у соседа корова сдохла - нет ему большей радости.
Представляю, как бомбило бы Лысенкова, НЕ дай такое удаление судья в пользу России
Ответ funnynerd21
Представляю, как бомбило бы Лысенкова, НЕ дай такое удаление судья в пользу России
А что там представлять - через 3 дня отпевали бы...
Болел за Финляндию, удаление дешевое, досимулировал, но удаление было.
Ответ NoN
Болел за Финляндию, удаление дешевое, досимулировал, но удаление было.
Комментарий удален модератором
Ответ Stephan1991
Комментарий удален модератором
Комплексуешь со своими 7 см?
Очередной бред журналюги с говноканала.
вопрос - как на стадии полуфинала в принципе можно додуматься поставить судей из страны, команда которой в этом полуфинале принимает участие?

p.s. справедливости ради, финны открыли счет тоже после левого удаления.
Ответ 9_volk
вопрос - как на стадии полуфинала в принципе можно додуматься поставить судей из страны, команда которой в этом полуфинале принимает участие? p.s. справедливости ради, финны открыли счет тоже после левого удаления.
Комментарий скрыт
Ответ Stephan1991
Комментарий скрыт
Это ты из Зимбабве.
Не надо придумывать. Чистый удар по лицу клюшкой, это 2 минуты. Офсайда при входе в зону не было. Чистый гол!
Пускай смотрит статистику матча. Заслуженная победа Канады!
Ответ ARoman91
Не надо придумывать. Чистый удар по лицу клюшкой, это 2 минуты. Офсайда при входе в зону не было. Чистый гол! Пускай смотрит статистику матча. Заслуженная победа Канады!
какую статистику? Как Селебрини не может забить и транжит моменты?
Да, приукрасил, но удар клюшкой по лицу был, значит удаление было однозначно.
Ответ user_85
Да, приукрасил, но удар клюшкой по лицу был, значит удаление было однозначно.
Нет. Это так не работает. Тогда любое касание в футболе в штрафной - пенальти. Любое.
Рекомендуем