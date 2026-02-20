65

Канада вышла в финал Олимпиады впервые с 2014 года

Сборная Канады вышла в финал Олимпиады впервые с 2014 года.

Сегодня канадцы обыграли Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.

Последний раз Канада играла в финале турнира в Сочи в 2014 году, когда победила Швецию (3:0).

В 2018 году сборная завоевала бронзу, в 2022-м Канада уступила Швеции (0:2) в четвертьфинале.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем матча США и Словакии.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
65 комментариев
Канада, по большому счету, и на Олимпиаду впервые приехала с 2014 года
На самом деле для Канады это третий финал ОИ подряд.
Турниры без НХЛ трудно назвать настоящими олимпийскими хоккейными турнирами
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
На самом деле для Канады это третий финал ОИ подряд. Турниры без НХЛ трудно назвать настоящими олимпийскими хоккейными турнирами
Комментарий удален пользователем
Ответ Dani666
Комментарий удален пользователем
Можно, да. Никто не заметил кроме некоторых россиян.
Какие-то проблемы?
Просто они на предыдущих двух не участвовали
Ответ Белый офицер
Просто они на предыдущих двух не участвовали
Комментарий скрыт
Ответ Андрей Ячменёв
Комментарий скрыт
Все 3 первых комментария - вонючие популисты и они тут для сбора плюсиков, не хочу объяснять почему так, но это так.
С 2014 по 2026 Канада не играла
Ждём наших заслуженных ветеранов хоккея, о том, что в финале канадцы играли бы с нашими
Ответ Konstantin-24 rus
Ждём наших заслуженных ветеранов хоккея, о том, что в финале канадцы играли бы с нашими
🤣 👏 👏
Ожидал от Канады большего доминирования, едва-едва оба матча в плей офф
Ответ jjeka
Ожидал от Канады большего доминирования, едва-едва оба матча в плей офф
Тем ценнее будет золото🙂
Ответ jjeka
Ожидал от Канады большего доминирования, едва-едва оба матча в плей офф
Этим и отличается чемпионская команда. Вырывать на зубах матчи с неудобными и сильно отстающими в классе финнами и чехами. То, чего нашим не удавалось.
Собственно, вернулись игроки НХЛ на Олимпиаду и дали результат. Стабильно в 21-м веке (почти. 2006-й - исключение) в финалах оказываются, когда нхловцы играют
А разве в 18 и 22 на Олимпиадах был хоккей?
Ответ Angelgirl
А разве в 18 и 22 на Олимпиадах был хоккей?
Это была пародия на хоккей,если не участвуют сильнейшие хокеисты то это хоккей второсортный и малозначимый!.
Ответ dron98
Это была пародия на хоккей,если не участвуют сильнейшие хокеисты то это хоккей второсортный и малозначимый!.
Выходит что дают возможность незаслуженно стать Олимпийскими чемпионами. Олимпиада должна быть для лучших.
Недотурниры 2018, 2022 че упоминать то, третий или четвертый раз подряд вышла в финал..
Ответ Make77777
Недотурниры 2018, 2022 че упоминать то, третий или четвертый раз подряд вышла в финал..
Полностью солидарен с вами
"Канада вышла в финал Олимпиады впервые с 2025 года..."🥸🥸
Рекомендуем