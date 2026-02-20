Канада вышла в финал Олимпиады впервые с 2014 года

Сборная Канады по хоккею вышла в финал Олимпиады впервые с 2014 года.

Сборная Канады вышла в финал Олимпиады впервые с 2014 года.

Сегодня канадцы обыграли Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026.

Последний раз Канада играла в финале турнира в Сочи в 2014 году, когда победила Швецию (3:0).

В 2018 году сборная завоевала бронзу, в 2022-м Канада уступила Швеции (0:2) в четвертьфинале.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем матча США и Словакии.