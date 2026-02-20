  • Спортс
На ГУМ-катке в Москве прошел благотворительный матч. Фетисов, Гавриил Гордеев и 30 детей из ДНР и ЛНР стали гостями

На ГУМ-катке в Москве прошел благотворительный хоккейный матч.

На ГУМ-катке в Москве прошел благотворительный хоккейный матч в поддержку фонда «Страна для детей». 

В игре приняли участие ученики из Академии хоккея им. Владимира Петрова, известные государственные, спортивные, культурные и общественные деятели.

Сообщается, что гостями также стали более 20 семей из Москвы, Московской, Калужской, Тверской, Ярославской областей и 30 детей из ДНР и ЛНР.

Матч провела Академия хоккея им. В. В. Петрова при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Среди почетных гостей были Вячеслав Фетисов, Гавриил Гордеев, Олег Рой, другие известные российские спортсмены и представители шоу-бизнеса.

Команда Петрова одержала победу над командой «Страна детей» со счетом 7:6. 

«Главными зрителями матча по нашему приглашению стали многодетные семьи, семьи участников СВО из разных регионов нашей страны и дети из Донецкой и Луганской Народных Республик. Сами они потом при желании тоже смогут покататься на коньках.

Для нас важно, что мероприятие проходит на Красной площади – в сердце нашей Родины. Здесь удивительная атмосфера, особенно в эти масленичные дни», – заявила Львова-Белова.

Источник: ТАСС
