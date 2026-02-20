Ги Буше: «В КХЛ чувствую себя комфортно, я многое посмотрел, глубже познал культуру. Здесь команды, в отличие от НХЛ, пропагандируют разные стили хоккея, это делает игру более интересной»
Ги Буше поделился впечатлениями от работы в КХЛ.
Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше поделился впечатлениями от работы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня «Авангард» в серии буллитов обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. Этот матч стал для Буше 100-м в качестве главного тренера в лиге.
«В КХЛ я чувствую себя комфортно, я познал лигу, получил опыт игры с разными командами. Многое посмотрел, глубже познал культуру и местный хоккей.
Приятно, что здесь команды, в отличие от НХЛ, пропагандируют разные стили хоккея. Разнообразие стилей делает игру более интересной.
Для меня это позитивный опыт, теперь я могу различать города. С первого дня пребывания здесь я получаю удовольствие и наслаждаюсь опытом. Более года я здесь нахожусь и очень хорошо себя чувствую», – сказал Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но на самом деле, в СССР могли даже в одной команде быть разные стили, у разных звеньев. Не застал Ги Буше. Не повезло.