Ги Буше: «В КХЛ чувствую себя комфортно, я многое посмотрел, глубже познал культуру. Здесь команды, в отличие от НХЛ, пропагандируют разные стили хоккея, это делает игру более интересной»

Ги Буше поделился впечатлениями от работы в КХЛ.

Главный тренер омского «Авангарда » Ги Буше поделился впечатлениями от работы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня «Авангард» в серии буллитов обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. Этот матч стал для Буше 100-м в качестве главного тренера в лиге.

«В КХЛ я чувствую себя комфортно, я познал лигу, получил опыт игры с разными командами. Многое посмотрел, глубже познал культуру и местный хоккей.

Приятно, что здесь команды, в отличие от НХЛ , пропагандируют разные стили хоккея. Разнообразие стилей делает игру более интересной.

Для меня это позитивный опыт, теперь я могу различать города. С первого дня пребывания здесь я получаю удовольствие и наслаждаюсь опытом. Более года я здесь нахожусь и очень хорошо себя чувствую», – сказал Буше.