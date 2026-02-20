Браташ о 5:2 с «Автомобилистом»: «Рады победе, они у нас такие редкие, что забываешь это прекрасное чувство. Порадовало содержание и настрой ребят, их самоотверженность»
Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался после матча с «Автомобилистом» (5:2).
«Адмирал» прервал 6-матчевую серию поражений.
– Мы рады победе. Они у нас такие редкие, что забываешь это прекрасное победное чувство. У нас были хорошие игры, которые мы никак не могли довести до победы. Сегодня, слава богу, у нас это получилось.
Ну и порадовало содержание и настрой ребят, их самоотверженность. Хорошо бы это положить на регулярную основу. А то у нас как-то получаются шатания. То выдадим хорошую игру с хорошим настроем, то потом проваливаемся. Хотелось бы таких качелей избегать.
Но это дело времени, у нас строится новая команда с прицелом на будущее. Сейчас нам главное – понимать, на кого опираться в дальнейшем. На кого рассчитывать и с кем строить эту новую команду.
– Вы довольны большинством своей команды?
– Да нет, конечно. Вообще недоволен. Не получается. Занимаемся плотно большинством, но пока в играх не идет. На тренировках вроде получается. А в самих матчах – мы в меньшинстве больше забиваем, чем в большинстве.
– Вы на тренировках ситуацию «5 на 3» не очень часто отрабатываете?
– Да, если честно. Мы пока на «5 на 4» сидим. Тем не менее на таком уровне хоккеисты должны за две минуты реализовывать двойное большинство. Они же все-таки не первый день в хоккее.
– Как сделать оборону «Адмирала» еще надежнее?
– Без этого, к сожалению, не обходиться. Конечно, сегодня и вратарь помог, много выручал. Но мы работаем над всем – и над обороной, и над атакой. И над большинством занимаемся. Пока как есть, но надеюсь, что в дальнейшем будем улучшать все аспекты.
– Вы довольны сейчас своей вратарской бригадой Кульбаков – Гуска?
– Вот мы сейчас оцениваем по ходу сезона. Что значит доволен? Если бы чаще побеждали, то был бы доволен, – сказал Браташ.
А вот местная команда во главе с многочисленным ТШ, в очередной раз разочаровала. Не буду приводить точное определение произошедшего-можно почитать об этом ниже по ветке от одного динамовского игрока. В аранжировке мощного освистывания от рассерженных болельщиков. И их можно понять.
В предверии ПО видеть фигурное катание вместо хоккея как-то в облом.