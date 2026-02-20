Козырев о 2:5 от «Трактора»: «С самого начала у нас не получилась игра, было много брака, мы не контролировали шайбу. Соперник свои моменты использовал, забил хорошие голы»

Козырев высказался о матче «Северстали» с «Трактором» .

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался после матча с «Трактором » (2:5).

– На результат матча повлияло то, что с самого начала у нас не получилась игра, было много брака и мы не контролировали шайбу.

Между тем соперник использовал свои моменты и забил хорошие голы.

– Показывали статистику во втором периоде. 4 из 5 самых скоростных хоккеистов были из «Трактора», да и дистанцию больше пробежал «Трактор». «Северсталь» раскаталась только в третьем периоде?

– Вы правильно сказали, что мы в скорость не попали. И как я сказал, было очень много брака.

– Сказалась игра со СКА?

– Да нет. Сегодня соперник был сильнее, – сказал Козырев.