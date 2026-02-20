Козырев о 2:5 от «Трактора»: «С самого начала у нас не получилась игра, было много брака, мы не контролировали шайбу. Соперник свои моменты использовал, забил хорошие голы»
Козырев высказался о матче «Северстали» с «Трактором» .
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после матча с «Трактором» (2:5).
– На результат матча повлияло то, что с самого начала у нас не получилась игра, было много брака и мы не контролировали шайбу.
Между тем соперник использовал свои моменты и забил хорошие голы.
– Показывали статистику во втором периоде. 4 из 5 самых скоростных хоккеистов были из «Трактора», да и дистанцию больше пробежал «Трактор». «Северсталь» раскаталась только в третьем периоде?
– Вы правильно сказали, что мы в скорость не попали. И как я сказал, было очень много брака.
– Сказалась игра со СКА?
– Да нет. Сегодня соперник был сильнее, – сказал Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Леонидыч. Уже далеко не первая игра не получается ни с начала ни с окончания.
