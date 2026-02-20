Канада уступала 0:2 и обыграла Финляндию в полуфинале ОИ-2026. Маккиннон забил победный гол в большинстве за 36 секунд до конца 3-го периода
Канада победила Финляндию в 1/2 финала хоккейного турнира ОИ-2026.
Сборная Канады обыграла Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
К 24-минуте игры финны вели со счетом 2:0, но канадцы сумели отыграться.
Голами в составе финской команды отметились Микко Рантанен и Эрик Хаула. Авторами шайб Канады стали Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Нэтан Маккиннон, забивший в большинстве решающий гол на отметке 59:24.
Благодаря этой победе сборная Канады вышла в финал Олимпиады-2026, Финляндия сыграет за бронзу.
Во втором полуфинальном матче турнира США встретятся со Словакией.
