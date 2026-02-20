  • Спортс
  • Канада уступала 0:2 и обыграла Финляндию в полуфинале ОИ-2026. Маккиннон забил победный гол в большинстве за 36 секунд до конца 3-го периода
154

Канада победила Финляндию в 1/2 финала хоккейного турнира ОИ-2026.

Сборная Канады обыграла Финляндию (3:2) в 1/2 финала мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

К 24-минуте игры финны вели со счетом 2:0, но канадцы сумели отыграться.

Голами в составе финской команды отметились Микко Рантанен и Эрик Хаула. Авторами шайб Канады стали Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Нэтан Маккиннон, забивший в большинстве решающий гол на отметке 59:24.

Благодаря этой победе сборная Канады вышла в финал Олимпиады-2026, Финляндия сыграет за бронзу.

Во втором полуфинальном матче турнира США встретятся со Словакией.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
154 комментария
Вот это игра - огнище. Канадцы как шершни - перегрызли...
Ответ prince
Красавцы, когда нужно включити ь!
Ответ prince
Заслужили… по игре 👍🏻
Всё-таки вместо челленджа финнам надо было выпускать седьмого полевого игрока)
Ответ drymxr
С чехами надо было посоветоваться
Кожевников: "Чертов шотландец принес победу канадцам. Совсем у них своих не осталось".
Ответ Ренат Ильясов
С передач другого чертова шотландца и итальянца. Причем все трое еще и играют под 30 минут. Канадцы уже не те...
Ответ Ренат Ильясов
Говорит, что не смотрит. Мол, это не хоккей.
МакДэвид превращает каждую команду в Ойлерс - сначала пропускают авоську, потом героически вырывают победу на последних секундах.
Ответ Silky Mitts
иными словами, финал они сольют?))
Ответ Igor Khiv
иными словами, финал они сольют?))
Нет, зря что ли Перри дома оставили?
Вот наглядная разница между Канадой и нашей сборной. Если мы проигрываем Финам по ходу матча 0-2, то можно выключать телевизор, а Канада выигрывает.
Ответ Alexx 83
Если бы наших судили наши судьи, то наши тоже бы выиграли.
Ответ Alexx 83
Да наша сборная прям в таких играх бесила , канадцев в режиме берсерка проходили(кроме 2010) а потом силенок не хватало на последний рывок
Те кто ноют про удаление финнов- хотите сказать, что контакта клюшки с лицом не было? Или в концовке правила отменяются
Ответ konnov.dimitri
Комментарий скрыт
Ответ konnov.dimitri
Комментарий скрыт
игру финнов, конечно, ужасно смотреть, такая нудятина
но результат какой-то есть, вопросов нет
Жаль финнов. Все-таки не дотерпели. Надеялся на овертайм. Ладно, всё закономерно. Канадцы зубами выгрызают свой финал.
Ответ Evgen Vynokurov
Что их жалеть? Их ещё швейцарцы должны были вынести
Ответ Stephan1991
Что их жалеть? Их ещё швейцарцы должны были вынести
У швейцарцев давно тактика забить две шайбы в первом периоде и сидеть весь матч в обороне чтобы потом все равно проиграть.
МакДи - несомненный лидер. Но для меня Селебрини - МВП. Парень был просто всюду. Отбирал, отдавал, бросал. Сделал 8 бросков и отдал пас на МакДэвида в последнем решающем голе. Как приятно наблюдать за его игрой.
Ответ DevilsFan
Согласен, выделил бы еще защитника Макара, вот кто дирижировал всеми атаками!
Шикарный матч! Расскажите о нём Фетисову.
Ответ Мистер Уайт
Он с Ротенбергом смотрел,за финов топили. Сейчас бухают с горя...)
Ответ Мистер Уайт
Зачем ему? У него целая арена названа его именем
