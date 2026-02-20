Третьяк проведет автограф-сессию перед дерби «Тамбова» и «Бурана», выручку от билетов направят на поддержку участников боевых действий

Третьяк посетит дерби «Тамбова» и «Бурана» в ВХЛ.

Президент ФХР Владислав Третьяк посетит дерби «Тамбова» и «Бурана » в Olimpbet ВХЛ.

Он проведет автограф-сессию перед игрой.

«Друзья, у нас потрясающая новость! Уже в эту субботу, 21 февраля, у вас есть уникальная возможность не только поболеть за любимую команду, но и встретиться с живой легендой мирового хоккея!

За 30 минут до матча «Тамбов» – «Буран» в ЛДС «Кристалл» состоится автограф-сессия Владислава Александровича Третьяка! Президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион и просто великий вратарь встретится с болельщиками. Не упустите шанс получить автограф и сделать фото на память!

Матч носит благотворительный характер. Игра пройдет в преддверии Дня защитника Отечества и средства от продажи билетов будут направлены на поддержку тамбовских ребят, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции.

Приходите семьями, поддержим команду и сделаем доброе дело вместе!» – говорится в сообщении «Тамбова ».