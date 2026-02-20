«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Барыс» в овертайме – 4:3
«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений в КХЛ.
«Шанхай» обыграл «Барыс» (4:3 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий гол забил Трой Джозефс.
Команда тренера Митча Лава прервала свою 6-матчевую серию поражений.
На данный момент «Шанхай» занимает 9-е место в таблице Запада с 51 очком после 58 игр.
«Барыс» идет на 10-м месте в таблице Востока с 46 баллами в 59 матчах.
Шанхай камбекнул, красавцы. Вот не умеет Барыс брать очки с командами из низа таблицы. Сначало побеждают ЦСКА, Локо и много кого ещё из верхов, а потом проигрывают Ладе, Адмиралу... Как Нефтехимик. Только Нефть чаще лидеров прихлопывает, поэтому выше
