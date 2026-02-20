«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Барыс» в овертайме – 4:3

«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений в КХЛ.

«Шанхай» обыграл «Барыс » (4:3 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий гол забил Трой Джозефс.

Команда тренера Митча Лава прервала свою 6-матчевую серию поражений.

На данный момент «Шанхай » занимает 9-е место в таблице Запада с 51 очком после 58 игр.

«Барыс» идет на 10-м месте в таблице Востока с 46 баллами в 59 матчах.