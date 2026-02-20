Шарипзянов стал 2-м защитником в истории КХЛ, набравшим 60 очков за одну регулярку. Рекорд у Криса Ли – 65 баллов
Защитник «Авангарда» Шарипзянов набрал 60 очков в этом сезоне.
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов набрал 60-е очко в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Он сделал передачу в матче против «Сибири» (2:1 Б).
Теперь на его счету 60 (21+39) баллов в 55 играх сезона.
Шарипзянов стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим 60 очков за один регулярный чемпионат. Рекорд результативности принадлежит Крису Ли – 65 очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Удачи в достижении рекорда 🤞