Шарипзянов стал 2-м защитником в истории КХЛ, набравшим 60 очков за одну регулярку. Рекорд у Криса Ли – 65 баллов

Защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов набрал 60-е очко в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Он сделал передачу в матче против «Сибири» (2:1 Б).

Теперь на его счету 60 (21+39) баллов в 55 играх сезона.

Шарипзянов стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим 60 очков за один регулярный чемпионат. Рекорд результативности принадлежит Крису Ли – 65 очков.