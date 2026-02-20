Ги Буше о 2:1 с «Сибирью»: «Мне не понравился этот матч, я им недоволен. Наше большинство не работало, не было остроты. Качество игры оставляло желать лучшего»
Ги Буше оценил игру «Авангарда» в матче с «Сибирью».
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру команды в матче с «Сибирью» (2:1 Б).
«Мы первые 10 минут провели хорошо, но дальше у нас пошли проблемы с тем, чтобы грамотно распоряжаться шайбой. У нас ничего не получалось.
Мне не понравился этот матч, я им недоволен. Сказалось, что наше большинство не работало, не было остроты. Мы неправильно распоряжались шайбой. Качество игры оставляло желать лучшего», – сказал Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Бурно день рождения Шарпизянова отметили)
ваше большинство уже пару последних месяцев ничего не решает
ну соседей подтянули чуток- глядишь в ПО пригодиться, далеко не ехать!
Ладно Ги матч не понравился, а как быть с болельщиками, которые пришли на Арену и им пришлось смотреть эту тягомотину в течении двух часов? Или команда под нагрузкой или в раздумье - занять второе или третье место. Но зритель хочет видеть красивый хоккей, а не это унылое зрелище.
