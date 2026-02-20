Ги Буше о 2:1 с «Сибирью»: «Мне не понравился этот матч, я им недоволен. Наше большинство не работало, не было остроты. Качество игры оставляло желать лучшего»

Ги Буше оценил игру «Авангарда» в матче с «Сибирью».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше оценил игру команды в матче с «Сибирью» (2:1 Б).

«Мы первые 10 минут провели хорошо, но дальше у нас пошли проблемы с тем, чтобы грамотно распоряжаться шайбой. У нас ничего не получалось.

Мне не понравился этот матч, я им недоволен. Сказалось, что наше большинство не работало, не было остроты. Мы неправильно распоряжались шайбой. Качество игры оставляло желать лучшего», – сказал Буше.