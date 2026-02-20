Люзенков о матче с «Авангардом»: «Боевая игра, выдержали натиск в первом периоде. Взяли очко на выезде, это неплохо»

Люзенков высказался о матче «Сибири» с «Авангардом».

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков высказался после матча с «Авангардом » (1:2 Б).

– Выдержали натиск в первом периоде. Ключевой момент был в нашем большинстве в формате «5 на 3», если бы мы его реализовали, возможно, победили бы. Но так все равно боевая игра. Взяли очко на выезде, это неплохо.

– Следите за матчами «Амура» с учетом гонки за плей-офф?

– Следим, но не онлайн. У нас своя игра, на две стороны не успеешь, но лукавить не будем, следим.

Стараемся набирать очки с любым соперником, а там будет видно. Сейчас тяжелый отрезок, который можно сравнить с последним кругом в биатлоне, – сказал Люзенков.