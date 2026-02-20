«Адмирал» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Автомобилист» – 5:2, Олсон сделал дубль
«Адмирал» прервал 6-матчевую серию поражений в КХЛ.
«Адмирал» обыграл «Автомобилист» (5:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий клуба из Владивостока Кайл Олсон сделал дубль.
Команда тренера Олега Браташа прервала свою 6-матчевую серию поражений.
На данный момент «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 40 очками после 56 игр.
«Автомобилист» идет на 4-м месте в таблице Востока с 68 баллами в 57 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Авто по играм, как на волнах качает ,то отличный победный матч ,а то как сегодня крупное поражение у себя дома !
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем