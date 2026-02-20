«Адмирал» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Автомобилист» – 5:2, Олсон сделал дубль

«Адмирал» прервал 6-матчевую серию поражений в КХЛ.

«Адмирал » обыграл «Автомобилист» (5:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Владивостока Кайл Олсон сделал дубль.

Команда тренера Олега Браташа прервала свою 6-матчевую серию поражений.

На данный момент «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 40 очками после 56 игр.

«Автомобилист » идет на 4-м месте в таблице Востока с 68 баллами в 57 матчах.