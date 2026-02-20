  • Спортс
  • Игорь Горбенко: «Конфликта с игроками минского «Динамо» у меня не было, по семейным обстоятельствам я не уходил. Есть решение руководства, не могу его осуждать, я просто тренер»
Горбенко сообщил, что у него не было конфликта с игроками минского «Динамо».

Ранее стало известно, что Горбенко покинул тренерский штаб клуба.

«Никакого конфликта у меня с игроками нет и не было, атмосфера в команде прекрасная, по семейным обстоятельствам я не уходил. Есть решение руководства клуба, я не могу его осуждать, я просто тренер, который делает свою работу.

Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность быть частью такой истории, за работу в национальной сборной. Спасибо огромное болельщикам за поддержку команды, желаю ей выиграть кубок», – сказал Горбенко. 

Ответил как профессионал. Побед и удачи.
Специалист, без работы не останется!
Хрен поймёшь действия руководства Динамо. Стараются сами разрушить то, что работает. Команда на ходу, состав сбалансирован, тренеры делают всё для побед. Но нет, так будет слишком легко: надо усложнить максимально.
Идёт какое-то давление на Квартального. Непонятно только зачем делать это перед пловом.
Ну пока правды мы не узнаем, так как тренер делал свою работу очень качественно и оснований для принятия такого решения не было.
Игорь ,давай в родные пенаты , в Амуре сейчас все бывшие твои партнеры в руководстве. Пора уже главным тренером попробовать себя.
Руководство просто мудаки редкие. Клуб, который борется за высокие места, на виду-бабла не распилишь. Поэтому нужно развалить, болтаться внизу и тихо пилить бабки
У тренера с игроками не было, а у игроков с тренером был конфликт. По лиге не зря гуляют слухи, что с неиграющим составом он любит поиздеваться. Вот и бумеранг прилетел. Надо быть недалекого ума, чтобы гнобить тех, от кого ты сам напрямую зависишь. Это все равно что уставшую лошадь лупить постоянно, вместо того, чтобы ее накормить, напоить и дать отдохнуть перед работой.
