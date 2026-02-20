Игорь Горбенко: «Конфликта с игроками минского «Динамо» у меня не было, по семейным обстоятельствам я не уходил. Есть решение руководства, не могу его осуждать, я просто тренер»

Горбенко сообщил, что у него не было конфликта с игроками минского «Динамо».

Тренер Игорь Горбенко сообщил, что у него не было конфликта с игроками минского «Динамо».

Ранее стало известно , что Горбенко покинул тренерский штаб клуба.

«Никакого конфликта у меня с игроками нет и не было, атмосфера в команде прекрасная, по семейным обстоятельствам я не уходил. Есть решение руководства клуба, я не могу его осуждать, я просто тренер, который делает свою работу.

Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность быть частью такой истории, за работу в национальной сборной. Спасибо огромное болельщикам за поддержку команды, желаю ей выиграть кубок», – сказал Горбенко.

