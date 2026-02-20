  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ожиганов о серии побед «Динамо»: «Рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть после поражений. В раздевалке стало приятнее находиться»
2

Ожиганов о серии побед «Динамо»: «Рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть после поражений. В раздевалке стало приятнее находиться»

Ожиганов о серии побед «Динамо»: рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть.

Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал серию из четырех побед у бело-голубых. До этого они проиграли 11 из 14 матчей в FONBET КХЛ.

– После сухой победы над «Сочи» (4:0) уже можно сказать, что к команде вернулась уверенность?

– Нет, нормальная игра была до счета 2:0, а дальше уже и вольности, и глупости были. Но хотя бы что‑то. Матч «на ноль»? Это заслуга Моторыгина, он подтащил, мы старались ему помочь, но он молодец.

– Вы обещали, что после паузы мы увидим новое «Динамо», результаты уже изменились, команда уже встала на победные рельсы?

– Я надеюсь на это.

– Атмосфера в раздевалке сильно изменилась к лучшему?

– Конечно, в раздевалке стало приятнее находиться, рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть после серии поражений.

– До плей‑офф всего ничего остается, уже начали готовиться к матчам на вылет?

– Да нет, далеко не заглядываем, сначала нужно ситуацию исправлять.

– То есть она еще до конца не исправлена?

– Есть над чем работать, – сказал Ожиганов.

«Динамо» продлило контракт с Римашевским на год

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Моторыгин
logoДинамо Москва
logoИгорь Ожиганов
logoМатч ТВ
logoКХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Игорь - молодец. Правильный выбор капитана
Ожиганову языком чесать меньше надо,а работать над тем,как компенсировать потерю скорости.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Козлов о 4:0 с «Сочи»: «Не понравилось, что было много удалений. Этот соперник нас не наказал, но следующие команды будут серьезнее. Это надо исправлять»
19 февраля, 20:08
«Динамо» Москва выиграло 4-й матч подряд – сегодня 4:0 с «Сочи», Моторыгин отразил 30 бросков, Комтуа сделал дубль. Команда Козлова идет 6-й на Западе
19 февраля, 18:59
Вячеслав Козлов о 2:1 с «Автомобилистом»: «Игра шла туда-сюда, было много удалений. Подъяпольский сыграл отлично, дал нам шанс на победу»
13 февраля, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем