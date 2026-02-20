Ожиганов о серии побед «Динамо»: «Рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть после поражений. В раздевалке стало приятнее находиться»

Ожиганов о серии побед «Динамо»: рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть.

Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал серию из четырех побед у бело-голубых. До этого они проиграли 11 из 14 матчей в FONBET КХЛ.

– После сухой победы над «Сочи» (4:0) уже можно сказать, что к команде вернулась уверенность?

– Нет, нормальная игра была до счета 2:0, а дальше уже и вольности, и глупости были. Но хотя бы что‑то. Матч «на ноль»? Это заслуга Моторыгина , он подтащил, мы старались ему помочь, но он молодец.

– Вы обещали, что после паузы мы увидим новое «Динамо», результаты уже изменились, команда уже встала на победные рельсы?

– Я надеюсь на это.

– Атмосфера в раздевалке сильно изменилась к лучшему?

– Конечно, в раздевалке стало приятнее находиться, рады видеть друг друга, а не обосранными сидеть после серии поражений.

– До плей‑офф всего ничего остается, уже начали готовиться к матчам на вылет?

– Да нет, далеко не заглядываем, сначала нужно ситуацию исправлять.

– То есть она еще до конца не исправлена?

– Есть над чем работать, – сказал Ожиганов.

