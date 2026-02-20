Меркли повторил рекорд «Шанхая» по очкам за сезон в КХЛ – 42. У Йипа было столько же в регулярке-2022/23

Ник Меркли повторил рекорд «Шанхая» по очкам за сезон в КХЛ.

Нападающий «Шанхая » Ник Меркли сделал голевую передачу в матче с «Барысом» (1:3, второй период). На его счету стало 42 (22+20) очка за 57 матчей в этом FONBET чемпионате КХЛ.

28-летний канадец повторил клубный бомбардирский рекорд Брэндона Йипа (21+21 в 59 матчах), установленный в составе «Куньлуня» в сезоне-2022/23.

Меркли проводит четвертый сезон в лиге, 42 очка – его лучший результат в КХЛ.

