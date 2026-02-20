  • Спортс
  • Тренер Чехии Рулик пообещал больше не говорить про судей и в следующем ответе объяснил их ошибкой гол, забитый вшестером
Тренер Чехии Рулик пообещал больше не говорить про судей и в следующем ответе объяснил их ошибкой гол, забитый вшестером

Тренер сборной Чехии поделился мнением о судьях матча с Канадой.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик заявил, что больше не будет говорить об арбитрах матча 1/4 финала Олимпиады с Канадой (3:4 ОТ).

После окончания встречи Рулик сказал следующее: «Все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили». Он также выражал недовольство работой судей на матчах сборной Чехии на протяжении всего турнира.

– После матча с Канадой вы много говорили о судьях.

– Я больше не буду это комментировать. Мы не можем повлиять на эти вещи и должны смириться. Высказывания были частью оценки матча.

– Перед третьим голом вы довольно долго играли вшестером.

– Хотел бы сказать, что мы попробовали это, заметив, что это не свистят, и что для подобных эпизодов запрещен видеопросмотр. Но я не буду этого говорить, потому что, конечно, это неправда.

Опять же, виноваты судьи. Это не было намеренно с нашей стороны, произошла ошибка. Мы начали играть в три звена, порядок выхода игроков был немного перепутан, поэтому мы и ошиблись на смене, – сказал Рулик.

Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hokej.cz
Радим Рулик
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
судьи
logoОлимпиада-2026
видеоповторы
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот как им верить!😂😂😂
