  • Ротенберг о проекте «Красная Машина Двор»: «То, что мы даем – лучше, чем в Канаде и США. Это честное мнение детей и их родителей. Очень много крутых отзывов, что мы работаем правильно»
51

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о проекте «Красная Машина Двор».

– Какие новые проекты «Красной Машины Двор» планируются в ближайшее время? Какие задачи для вас сейчас ключевые?

– Совместно с регионами обсуждаем строительство подобных ледовых дворцов, как в Перми. Очень много предложений, много крутых отзывов о том, что мы правильно работаем.

Конечно, наша задача как можно больше детей подготовить по нашей методике, дать возможность детям развиваться. Мы абсолютно открыты, и мы хотим, чтобы у наших детей были лучшие возможности. И чтобы наши воспитанники понимали, что то, что мы им даем, это лучше, чем в Канаде и в США – а это честное мнение детей и их родителей.

У нас грандиозные планы развиваться и подготовить будущих олимпийских чемпионов, будущих звезд российского хоккея. И мы уверены в том, что в каждом регионе есть талантливые ребята. А мы сделаем все, чтобы у этих ребят была возможность проявить себя, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о мастер-классе в Перми: «Работали над скоростью, катанием, игрой на малом пространстве, выносливостью. Берем лучшее, что есть в мировой практике»
 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Properm.ru
51 комментарий
И много детей с честным мнением бывали в США и Канаде, чтобы могли сравнивать?!
Не читал, но осуждаю.
Из его круга общения, думаю, достаточно
Родители не были в Канаде, но честно говорят, что у нас лучше.
Родители смотрят Соловьёва со Скабеевой, поэтому им виднее.
Прочитал "со Скабелкой", хоккейная ветка даёт о себе знать :)

Да и Соловьевых в нашем хоккее, навскидку, 1 тренер и 2 защитника :)
И кленовый сироп у нас лучше!!!
Из старого клёна, который стучит в стекло :)
У нас и бобры все с высшим образованием!
Они всë чего-то обсуждают, получают честные отзывы, обратную связь. Развивают. Но воз и ныне там, красный или какой то там ещё. В то время как в загнившей Финляндии в каждом поселке на пятьсот человек есть машина для заливки льда. Просто есть и об этом не трубят все новостные ресурсы. Никакого особенного прицела на будущее, просто есть машина и это в порядке вещей. И это касается не только льда, вот что самое интересное)) школ, завтраков в них, пособий, социалки, будущего обучения в университете
Простите, я не хочу брюзжать, мол там трава зеленее но так получается) и никаких тебе супер проектов, вроде для этого и не нужно
Суперпроекты делаются вовсе не ради этого) и приставка «супер» использована для тех, кто делает, а не для кого.
Дети успели позаниматься и в США, и в Канаде, и в России. Могут сравнивать.
А в Канаде уверен детям говорят что нужно ровняться и учиться у Ротенберга Романа передовым методикам)))
Нет слов. Это уже даже несмешно. Это очень грустно и нет сил над этим шутить.
Кому и что он дает? Больной, у меня в Ярославле на перекопе мы заливали 10 лет назад так и заливаем, 200к человек 1 каток и то епт своими силами
Пока что,он в Перми даёт.Но, обязательно доберется и до вас.
Конечно же, честное мнение родителей и детей, которые потренировались в США и Канаде и вернулись к РоРо, потому что там лучше
хорошее дело , наверное. Но примерно 99,9% не имеют возможности сравнить с Канадой и США.
интересно, в каком "дворе" они это делают, раз там такие блатные родители, что имеют опыт сравнить, как это устроено в Канаде/США и тут? какие-то непростые родители с непростыми детьми
