Ротенберг о проекте «Красная Машина Двор»: «То, что мы даем – лучше, чем в Канаде и США. Это честное мнение детей и их родителей. Очень много крутых отзывов, что мы работаем правильно»

Ротенберг о «Красной Машине Двор»: то, что мы даем – лучше, чем в Канаде и США.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о проекте «Красная Машина Двор».

– Какие новые проекты «Красной Машины Двор» планируются в ближайшее время? Какие задачи для вас сейчас ключевые?

– Совместно с регионами обсуждаем строительство подобных ледовых дворцов, как в Перми. Очень много предложений, много крутых отзывов о том, что мы правильно работаем.

Конечно, наша задача как можно больше детей подготовить по нашей методике, дать возможность детям развиваться. Мы абсолютно открыты, и мы хотим, чтобы у наших детей были лучшие возможности. И чтобы наши воспитанники понимали, что то, что мы им даем, это лучше, чем в Канаде и в США – а это честное мнение детей и их родителей.

У нас грандиозные планы развиваться и подготовить будущих олимпийских чемпионов, будущих звезд российского хоккея. И мы уверены в том, что в каждом регионе есть талантливые ребята. А мы сделаем все, чтобы у этих ребят была возможность проявить себя, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о мастер-классе в Перми: «Работали над скоростью, катанием, игрой на малом пространстве, выносливостью. Берем лучшее, что есть в мировой практике»

