«Динамо» продлило контракт с Римашевским на год
«Динамо» продлило контракт с Егором Римашевским на год.
«Динамо» объявило о продлении контракта с 21-летним форвардом Егором Римашевским.
«В этом сезоне нападающий принял участие в 53 играх и набрал 8 (7+1) очков. Всего в составе «Динамо» форвард провел три сезона, сыграв 179 матчей и набрав 42 (20+22) очка.
Новое соглашение с нападающим носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года», – сказано в сообщении клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
