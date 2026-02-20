  • Спортс
Кросби не сыграет с Финляндией в полуфинале Олимпиады из-за травмы. Макдэвид будет капитаном сборной Канады

Сидни Кросби не сыграет с Финляндией в полуфинале Олимпиады из-за травмы.

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби пропустит полуфинал Олимпиады из-за травмы, полученной в матче 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).

Капитаном команды на игру с Финляндией назначен Коннор Макдэвид, который до этого был альтернативным капитаном.

38-летний Кросби набрал 6 (2+4) очков за 4 матча при полезности «плюс 3» на этом олимпийском хоккейном турнире.

Отметим, что встречу из-за повреждения также пропустит защитник Джош Моррисси.

Воробьев о Кросби: «Лидер сборной Канады во всех отношениях. Он не такой заметный, как Макдэвид, но все делает правильно и грамотно»

Жаль, конечно. Хотя не то чтобы финнам от этого сильно проще будет. Скорее наоборот даже, канадцы будут играть за себя и за того парня.
Очень жаль. Чехи прям гонялись за ним весь матч
Ответ В поисках смысла
Очень жаль. Чехи прям гонялись за ним весь матч
Полматча
Ответ В поисках смысла
Очень жаль. Чехи прям гонялись за ним весь матч
Да уж... Странно, если чехи думали, что выбив Кросби канадцы сломаются
Сид ждём тебя в финале, ты заслужил 3-ю золотую медаль ОИ!
Да как так то? Надеюсь, кленовые выйдут в финал, и Сид ещё сыграет!
Символично получилось с передачей лидерского наследия МакДэвиду прямо посреди Олимпиады. Смена поколений официально произошла.
Верим в величие красивого хоккея
Суоми ждём на de_airport
Рябыкин о Канаде на ОИ: «Макдэвид – НЛО, отдельная планета. Он и Маккиннон – звезды разной величины, Коннор доминирует весь турнир»
20 февраля, 12:17
Кравчук об 1/4 финала ОИ: «Канада в матче с чехами была в трех минутах от суперсенсации. Надо отдать должное Чехии – она показала тактически выверенный, почти идеальный хоккей»
19 февраля, 21:59
Гудас о силовом против Кросби: «Все стараются играть жестко. Надеюсь, с ним все в порядке, не хочется видеть травмы, особенно на таких турнирах»
19 февраля, 14:44
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
