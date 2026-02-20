Кросби не сыграет с Финляндией в полуфинале Олимпиады из-за травмы. Макдэвид будет капитаном сборной Канады
Сидни Кросби не сыграет с Финляндией в полуфинале Олимпиады из-за травмы.
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби пропустит полуфинал Олимпиады из-за травмы, полученной в матче 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).
Капитаном команды на игру с Финляндией назначен Коннор Макдэвид, который до этого был альтернативным капитаном.
38-летний Кросби набрал 6 (2+4) очков за 4 матча при полезности «плюс 3» на этом олимпийском хоккейном турнире.
Отметим, что встречу из-за повреждения также пропустит защитник Джош Моррисси.
Воробьев о Кросби: «Лидер сборной Канады во всех отношениях. Он не такой заметный, как Макдэвид, но все делает правильно и грамотно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Криса Джонстона
