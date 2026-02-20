«Торонто» не может договориться с Макмэнном о новом контракте. У 29-летнего форварда 19+13 за 56 игр в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)

«Торонто» не может договориться с Макмэнном о новом контракте.

Как сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта, «Торонто » не добился прогресса в переговорах с форвардом Бобби Макмэнном .

В этом регулярном чемпионате НХЛ 29-летний хоккеист набрал 32 (19+13) очка в 56 матчах при полезности «0» и 15:20 в среднем на льду.

Его действующий контракт с зарплатой 1,35 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2026-го.

Ранее появилась информация , что канадский клуб готов обменять Макмэнна на пик в первом раунде драфта.