«Торонто» не может договориться с Макмэнном о новом контракте. У 29-летнего форварда 19+13 за 56 игр в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
«Торонто» не может договориться с Макмэнном о новом контракте.
Как сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта, «Торонто» не добился прогресса в переговорах с форвардом Бобби Макмэнном.
В этом регулярном чемпионате НХЛ 29-летний хоккеист набрал 32 (19+13) очка в 56 матчах при полезности «0» и 15:20 в среднем на льду.
Его действующий контракт с зарплатой 1,35 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2026-го.
Ранее появилась информация, что канадский клуб готов обменять Макмэнна на пик в первом раунде драфта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал The Leafs Nation
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В июне будет 30 лет, забил 35 шайб за карьеру и 1 раунд хотят??
В июне будет 30 лет, забил 35 шайб за карьеру и 1 раунд хотят??
Хотеть никто не запретит)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем