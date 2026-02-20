Воробьев о Кросби: «Лидер сборной Канады во всех отношениях. Он не такой заметный, как Макдэвид, но все делает правильно и грамотно»

Воробьев о Кросби: лидер сборной Канады во всех отношениях.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о важности Сидни Кросби для сборной Канады.

38-летний форвард получил травму в матче с Чехией в четвертьфинале Олимпиады .

«Он для сборной Канады , конечно, важен. Я не так часто с ним сталкивался в своей карьере, но по Кубку мира, по тому, что видел, слышал от ребят скажу, что Сидни – лидер во всех отношениях: на льду, вне льда, как человек, как капитан.

Он вроде не такой заметный, как Макдэвид, который выделяется катанием, но все делает правильно и грамотно. Ты понимаешь, когда он на льду; ты знаешь, что следующее решение будет правильным», – сказал Воробьев в блоге на Спортсе’‘ .

