  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Мы умели делать клюшки из елок в свое время. Смотришь в окно, какая большая елка выносится, и сразу бежишь. Она бросала очень хорошо, амортизация получалась»
63

Вячеслав Фетисов: «Мы умели делать клюшки из елок в свое время. Смотришь в окно, какая большая елка выносится, и сразу бежишь. Она бросала очень хорошо, амортизация получалась»

Вячеслав Фетисов: мы умели делать клюшки из елок в свое время.

Двухкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что раньше умели делать хоккейные клюшки из елок.

Ранее Фетисов подарил юным хоккеистам клюшки, изготовленные из древесины Кремлевской новогодней ели.

«Мы в свое время умели играть деревянными клюшками, умели клюшки делать в том числе из елок.

Ждали 13 января, когда стали выносить, выбрасывать елки и ты смотришь в окно, и смотришь, какая большая елка выносится и сразу бежишь. Она бросала очень хорошо. Там амортизация такая получалась», – сказал Фетисов.

Фетисов поучаствует в проекте «Важные мысли о главном» на канале «Патриот»: «Когда на арене звучал гимн страны, я твердо знал – это победа всего нашего народа»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ТВ Центр»
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И у каждого был столярный цех с паровой камерой, чтобы клюшки из выброшенных ёлок делать.
Ответ ОЛЛС1911
И у каждого был столярный цех с паровой камерой, чтобы клюшки из выброшенных ёлок делать.
Было такое дело.А загибали крюк клюшек опусканием в кипяток.Потом в тисках гнули.Такое время
Ответ ОЛЛС1911
И у каждого был столярный цех с паровой камерой, чтобы клюшки из выброшенных ёлок делать.
О батарею как-то гнули
Когда не смотришь Олимпиаду, а смотришь в окно...)
Ответ Операция Ы
Когда не смотришь Олимпиаду, а смотришь в окно...)
из своего коттеджа на рублёвке
Ответ Операция Ы
Когда не смотришь Олимпиаду, а смотришь в окно...)
Сейчас надеюсь не смотрит в окно😂
Ты предлагаешь вернуться в прошлый век? Мы и так отстали от ведущих держав во всём пока вы у власти
Ответ Ми Ша
Ты предлагаешь вернуться в прошлый век? Мы и так отстали от ведущих держав во всём пока вы у власти
Комментарий скрыт
Ответ Ми Ша
Ты предлагаешь вернуться в прошлый век? Мы и так отстали от ведущих держав во всём пока вы у власти
В чем мы отстали и от кого? 🤣🤣🤣
Вячеслав, чтож вы эту технологию американцам не передали, когда играли в НХЛ???
Ответ Sergeev55
Вячеслав, чтож вы эту технологию американцам не передали, когда играли в НХЛ???
Так это в Детройте было, на рождество затаривались на весь сезон.
Ответ Sergeev55
Вячеслав, чтож вы эту технологию американцам не передали, когда играли в НХЛ???
ну да, она ж секретная! за счет этого все ЧМ и олимпиады и выигрывались.
Да легче было за 3 р. 50 копеек купить клюшку типа Ленинград или Карелия, чем тиранить ёлку. За 7 рублей уже можно было купить элитные ЭФСИ или Неву, позже, за 10 рублей Тису.
Ответ ARCAN
Да легче было за 3 р. 50 копеек купить клюшку типа Ленинград или Карелия, чем тиранить ёлку. За 7 рублей уже можно было купить элитные ЭФСИ или Неву, позже, за 10 рублей Тису.
Ну в 7 лет может у него не было денег
Ответ counsel
Ну в 7 лет может у него не было денег
И у родителей?
..и называли их Koho
Чтобы сделать идеальную клюшку достаточно простой советской...
Может и делали. Но судя по всему, звиздешь. Ну примерно такая же хрень, как Ротенберг играл в хоккей с мячом.
Что то гонит он
Клюшки мы покупали.дай Бог памяти как они назывались? Честно не помню..а так Слава походу из.дуба сделан.
Ответ Павел_1116679604
Что то гонит он Клюшки мы покупали.дай Бог памяти как они назывались? Честно не помню..а так Слава походу из.дуба сделан.
мукачево
Ответ Павел_1116679604
Что то гонит он Клюшки мы покупали.дай Бог памяти как они назывались? Честно не помню..а так Слава походу из.дуба сделан.
дуб это не только ценная древесина но и полезная кора от геморроя
Раньше и колеса из камня делали
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов поучаствует в проекте «Важные мысли о главном» на канале «Патриот»: «Когда на арене звучал гимн страны, я твердо знал – это победа всего нашего народа»
18 февраля, 14:38
«Ирбе может написать: «Эти медали передаю я, неблагодарная свинья». Губерниев о готовности экс-хоккеиста вернуть выигранные со сборной СССР медали
17 февраля, 15:25
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
16 февраля, 20:40
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем