Вячеслав Фетисов: «Мы умели делать клюшки из елок в свое время. Смотришь в окно, какая большая елка выносится, и сразу бежишь. Она бросала очень хорошо, амортизация получалась»

Вячеслав Фетисов: мы умели делать клюшки из елок в свое время.

Двухкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что раньше умели делать хоккейные клюшки из елок.

Ранее Фетисов подарил юным хоккеистам клюшки, изготовленные из древесины Кремлевской новогодней ели.

«Мы в свое время умели играть деревянными клюшками, умели клюшки делать в том числе из елок.

Ждали 13 января, когда стали выносить, выбрасывать елки и ты смотришь в окно, и смотришь, какая большая елка выносится и сразу бежишь. Она бросала очень хорошо. Там амортизация такая получалась», – сказал Фетисов.

Фетисов поучаствует в проекте «Важные мысли о главном» на канале «Патриот»: «Когда на арене звучал гимн страны, я твердо знал – это победа всего нашего народа»