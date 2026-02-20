Тренер Чехии Рулик о голе Канаде с шестью полевыми: «Виноваты судьи. Мы начали играть в три звена и ошиблись на смене – это не было преднамеренно»
Тренер Чехии Рулик о голе с шестью полевыми: виноваты судьи.
Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик прокомментировал третий гол команды в матче против Канады (3:4 ОТ) в 1/4 финала Олимпиады-2026. Чехи забросили шайбу с шестью полевыми игроками на площадке.
– Перед третьим голом вы довольно долго играли вшестером.
– Хотел бы сказать, что мы попробовали это, заметив, что судьи не свистят, и что для подобных эпизодов запрещен видеопросмотр. Но я не буду этого говорить, потому что, конечно, это неправда.
Опять же, виноваты судьи. Это не было преднамеренно с нашей стороны, произошла ошибка. Мы начали играть в три звена, порядок выхода игроков был немного перепутан, поэтому мы и ошиблись на смене, – сказал Рулик.
Цифра дня: 8 (!) чехов на льду во время гола Канаде! Так странно судят на Олимпиаде
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hokej.cz
Сказал бы он, что судьи судили плохо и непоследовательно - вопросов было бы меньше, но то нытьё что он устроил, особенно с учетом забитого гола с численным нарушением - прям эталон лицемерия )))
правило однозначно говорят, что команда виновата только в нарушении численного состава.
а вот в том, что она в итоге смогла вшестером играть и даже гол забить, виноваты исключительно судьи.