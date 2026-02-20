  • Спортс
  Тренер Чехии Рулик о голе Канаде с шестью полевыми: «Виноваты судьи. Мы начали играть в три звена и ошиблись на смене – это не было преднамеренно»
Тренер Чехии Рулик о голе Канаде с шестью полевыми: «Виноваты судьи. Мы начали играть в три звена и ошиблись на смене – это не было преднамеренно»

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик прокомментировал третий гол команды в матче против Канады (3:4 ОТ) в 1/4 финала Олимпиады-2026. Чехи забросили шайбу с шестью полевыми игроками на площадке.

– Перед третьим голом вы довольно долго играли вшестером.

– Хотел бы сказать, что мы попробовали это, заметив, что судьи не свистят, и что для подобных эпизодов запрещен видеопросмотр. Но я не буду этого говорить, потому что, конечно, это неправда.

Опять же, виноваты судьи. Это не было преднамеренно с нашей стороны, произошла ошибка. Мы начали играть в три звена, порядок выхода игроков был немного перепутан, поэтому мы и ошиблись на смене, – сказал Рулик.

Цифра дня: 8 (!) чехов на льду во время гола Канаде! Так странно судят на Олимпиаде

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hokej.cz
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классический представитель позиции "это другое", сначала отчехвостил ранее судей с тезисом "мы играли против 6-х соперников!", а когда спросили про факт нарушения его командой правил, которое явно давало преимущество его команде и повлияло на результат - то тут просто нарушение судейское и не важно что в пользу Чехии.
Сказал бы он, что судьи судили плохо и непоследовательно - вопросов было бы меньше, но то нытьё что он устроил, особенно с учетом забитого гола с численным нарушением - прям эталон лицемерия )))
Правила однозначно говорят о том, что в этом случае виновата команда, которая выпустила 6 игроков на лед.
Ответ Когда-то
Правила однозначно говорят о том, что в этом случае виновата команда, которая выпустила 6 игроков на лед.
конечно же нет.
правило однозначно говорят, что команда виновата только в нарушении численного состава.
а вот в том, что она в итоге смогла вшестером играть и даже гол забить, виноваты исключительно судьи.
