Тренер Чехии Рулик о голе Канаде с шестью полевыми: «Виноваты судьи. Мы начали играть в три звена и ошиблись на смене – это не было преднамеренно»

Тренер Чехии Рулик о голе с шестью полевыми: виноваты судьи.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик прокомментировал третий гол команды в матче против Канады (3:4 ОТ) в 1/4 финала Олимпиады-2026. Чехи забросили шайбу с шестью полевыми игроками на площадке.

– Перед третьим голом вы довольно долго играли вшестером.

– Хотел бы сказать, что мы попробовали это, заметив, что судьи не свистят, и что для подобных эпизодов запрещен видеопросмотр. Но я не буду этого говорить, потому что, конечно, это неправда.

Опять же, виноваты судьи. Это не было преднамеренно с нашей стороны, произошла ошибка. Мы начали играть в три звена, порядок выхода игроков был немного перепутан, поэтому мы и ошиблись на смене, – сказал Рулик.

