  Генменеджер «Салавата» о финансах клуба: «В 2022-м руководство сказало, что болельщики не готовы к эконом-режиму. Мы отдали большую часть долгов, но двигаться вперед будем осторожно»
Генменеджер «Салавата» о финансах клуба: «В 2022-м руководство сказало, что болельщики не готовы к эконом-режиму. Мы отдали большую часть долгов, но двигаться вперед будем осторожно»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о финансовом положении команды.

Перед началом текущего сезона FONBET КХЛ стало известно о долгах у клуба, команда была вынуждена продавать лидеров. Сейчас «Салават» идет пятым на Востоке, набрав 62 очка в 56 матчах.

«Мы предполагали, что будут сложности, и предупреждали болельщиков, что перестраиваем команду. Но, как оказалось, мы не были к этому готовы, говорить было легче, чем ощущать проигранные матчи и последнее место – это было давление, даже не знали, что делать.

Еще в 2022 году рассуждали о переходе на эконом-режим, но руководство республики сказало, что болельщики к этому не готовы. В 2025 году понимали, что ситуация не выправляется, надо точно принимать решения, которые помогут удержать команду на плаву.

Давление болельщиков было огромное, ощущения не самые лучшие. Пытаешься через это все пройти. Оказалось, что и команда к этому не готова, мы не смогли это спрогнозировать. Но потом стало легче, это еще до Ремпала было. То ли уже как будто махнули рукой, что надеяться не на что, и надо лицо сохранять.

Что касается прогнозов, мы в них осторожны – конечно, отдали большую часть долгов, но уже научены опытом. Будем осторожно двигаться вперед и строить команду, исходя из ограниченных ресурсов.

Сейчас будут переговоры с нашими главными спонсорами, где руководители республики поставят вопрос – на что нам дальше рассчитывать», – сказал Баширов.

«Салават» погасил 85% задолженности, сообщил Баширов: «Остальное хотим закрыть до начала следующего сезона. Есть большая вероятность, что бюджет нам увеличат»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Как развалить хоккей в Уфе и республику в целом - оказалось, что просто надо снять Бабая и отжать Башнефть. Спасибо, Москва!!!
Болельщики не готовы, такую чушь несет! Вот же досталось руководство!
Хватит с болельщиков деньги сосать!
самый дешевый билет на четвертом уровне 1800, вы чего там совсем попутали!?
С семьёй на хоккей сходить по среднему ценнику 15000 нужно отдать!
Не готовы вы, а болельщики с клубом до конца, надеемся вы к нему не приведёте.
Болельщики не готовы и это повод не жить по средствам? 😂😂😂
Слишком большие расходы у клуба
Вот жеж....,на болельщиков всё сваливает,теперь думаю точно ,хана клубу,доиграть бы сезон!Откуда такие долги то?🤣
Ну так то у спонсоров полная задница с доходами, думаю суммы на хоккей будут ещё уменьшены, будем как Нефтехимик или Северсталь по финансам, которые показывают, что не обязательно быть алигархами, как Трактор или Магнитка, можно и за копейки играть не плохо. Тем более пока Урал нам дотации республике исправно платит, да и Роснефть перечисляет в бюджет республики.
Ринатик, если вы генеральный менеджер, и пришли работать в Салаватушку, знайте что просто сидеть и смотреть в потолок болельщики Салавата вам не дадут.... Хоть штаны через голову, но денюжку нужно найти.... Надеюсь понятно....
Такую чушь несет…🤦🏻‍♂️
