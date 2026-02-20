Генменеджер «Салавата» о финансах клуба: «В 2022-м руководство сказало, что болельщики не готовы к эконом-режиму. Мы отдали большую часть долгов, но двигаться вперед будем осторожно»

Генменеджер «Салавата» о финансах клуба: еще в 2022-м думали об эконом-режиме.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов рассказал о финансовом положении команды.

Перед началом текущего сезона FONBET КХЛ стало известно о долгах у клуба, команда была вынуждена продавать лидеров. Сейчас «Салават» идет пятым на Востоке, набрав 62 очка в 56 матчах.

«Мы предполагали, что будут сложности, и предупреждали болельщиков, что перестраиваем команду. Но, как оказалось, мы не были к этому готовы, говорить было легче, чем ощущать проигранные матчи и последнее место – это было давление, даже не знали, что делать.

Еще в 2022 году рассуждали о переходе на эконом-режим, но руководство республики сказало, что болельщики к этому не готовы. В 2025 году понимали, что ситуация не выправляется, надо точно принимать решения, которые помогут удержать команду на плаву.

Давление болельщиков было огромное, ощущения не самые лучшие. Пытаешься через это все пройти. Оказалось, что и команда к этому не готова, мы не смогли это спрогнозировать. Но потом стало легче, это еще до Ремпала было. То ли уже как будто махнули рукой, что надеяться не на что, и надо лицо сохранять.

Что касается прогнозов, мы в них осторожны – конечно, отдали большую часть долгов, но уже научены опытом. Будем осторожно двигаться вперед и строить команду, исходя из ограниченных ресурсов.

Сейчас будут переговоры с нашими главными спонсорами, где руководители республики поставят вопрос – на что нам дальше рассчитывать», – сказал Баширов.

«Салават» погасил 85% задолженности, сообщил Баширов: «Остальное хотим закрыть до начала следующего сезона. Есть большая вероятность, что бюджет нам увеличат»