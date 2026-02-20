Вайсфельд о возможном уходе Квартальнова из «Динамо» Минск: «Нарыв разорвался, там какие-то непреодолимые разногласия. Клуб идет на лучший сезон – нужно было потерпеть»

Вайсфельд о возможном уходе Квартальнова из «Динамо» Минск: нарыв разорвался.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о скандале в минском «Динамо».

Ранее клуб из Беларуси расстался с помощником главного тренера Игорем Горбенко. Сообщалось , что Дмитрий Квартальнов готов покинуть клуб вслед за ассистентом, но хоккеисты уговорили его остаться.

«Единственное, что мне не понравилось – когда заканчивалась трансферная кампания, Квартальнов стал говорить про Спунера , а один из руководителей – про Квартальнова.

Как это работает в серьезной организации – тренер не должен комментировать трансферы, менеджер не должен комментировать расстановку игроков в составе. Тренер должен говорить про состав. Его спросили про Спунера, он должен ответить – есть менеджеры, идите с ними разговаривайте. То же самое менеджер, когда спрашивают, кто играет справа – есть тренер, он решает. Каждый должен заниматься своим делом.

Я думаю, что эта история – это нарыв, который разорвался: там, конечно, какие-то очень непреодолимые разногласия. Но проблема в том, что Минск идет на лучший сезон в карьере, и нужно было потерпеть до конца чемпионата», – сказал Вайсфельд.

На данный момент «Динамо » Минск находится на третьей позиции в Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.

