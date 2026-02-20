  • Спортс
  Вайсфельд о возможном уходе Квартальнова из «Динамо» Минск: «Нарыв разорвался, там какие-то непреодолимые разногласия. Клуб идет на лучший сезон – нужно было потерпеть»
Вайсфельд о возможном уходе Квартальнова из «Динамо» Минск: «Нарыв разорвался, там какие-то непреодолимые разногласия. Клуб идет на лучший сезон – нужно было потерпеть»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о скандале в минском «Динамо».

Ранее клуб из Беларуси расстался с помощником главного тренера Игорем Горбенко. Сообщалось, что Дмитрий Квартальнов готов покинуть клуб вслед за ассистентом, но хоккеисты уговорили его остаться.

«Единственное, что мне не понравилось – когда заканчивалась трансферная кампания, Квартальнов стал говорить про Спунера, а один из руководителей – про Квартальнова.

Как это работает в серьезной организации – тренер не должен комментировать трансферы, менеджер не должен комментировать расстановку игроков в составе. Тренер должен говорить про состав. Его спросили про Спунера, он должен ответить – есть менеджеры, идите с ними разговаривайте. То же самое менеджер, когда спрашивают, кто играет справа – есть тренер, он решает. Каждый должен заниматься своим делом.

Я думаю, что эта история – это нарыв, который разорвался: там, конечно, какие-то очень непреодолимые разногласия. Но проблема в том, что Минск идет на лучший сезон в карьере, и нужно было потерпеть до конца чемпионата», – сказал Вайсфельд.

На данный момент «Динамо» Минск находится на третьей позиции в Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.

Алексей Шевченко: «Авторитетные хоккеисты минского «Динамо» приходили с просьбой оставить Горбенко. Квартальнов и Чебатуркин остаются. Но отношения безнадежно испорчены»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самодурам плевать,что команда проводит лучший сезон.Кому то из руководителей Горбенко дорожку перешел
У руководства клуба «бизнес»на первом месте, а результат они спрашивают с тренера. Лебедь,Рак и Щука …
Ответ Ми Ша
У руководства клуба «бизнес»на первом месте, а результат они спрашивают с тренера. Лебедь,Рак и Щука …
верно вы подметили. Только эти бизнесмены будут плакать в следующем сезоне, я здесь в Минске, и вижу настроения. Квартальнов уйдет, как и добрый костяк ведущих игроков, которые летом выходят на рынок без контрактов и найдут себе место работы или за океаном, или в других командах КХЛ. какие-то недальновидные бизнесмены, очень колхозные. Людей можно обманывать, но в конечном итоге вдолгую это делать не получится - втюхивать билеты втридорого и заполнять арены, когда представление будет полное г*вно
Батька разберётся кто там не тем делом занимается, главное потом не обижаться на себя.
Рекомендуем