Даниил Марков, Андронов, Прошкин, Кокарев, Корнеев и Денисов сыграют в Твери за команду звезд мирового хоккея. Деньги пойдут на помощь военным

Даниил Марков и Сергей Андронов сыграют в Твери.

21 февраля в Твери пройдет хоккейный матч команды звезд мирового хоккея против молодежной команды ХК «Тверичи».

На лед выйдут двукратные чемпионы мира Денис Денисов , Константин Корнеев и Виталий Прошкин , олимпийский чемпион Сергей Андронов , чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев , чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Даниил Марков .

Отмечается, что на вырученные средства от продажи билетов будет оказана помощь военным медикам, воинам реактивной артиллерии, пехотным соединениям, приобретены необходимые средства для выполнения боевых задач.

