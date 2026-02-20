  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Даниил Марков, Андронов, Прошкин, Кокарев, Корнеев и Денисов сыграют в Твери за команду звезд мирового хоккея. Деньги пойдут на помощь военным
4

Даниил Марков, Андронов, Прошкин, Кокарев, Корнеев и Денисов сыграют в Твери за команду звезд мирового хоккея. Деньги пойдут на помощь военным

Даниил Марков и Сергей Андронов сыграют в Твери.

21 февраля в Твери пройдет хоккейный матч команды звезд мирового хоккея против молодежной команды ХК «Тверичи».

На лед выйдут двукратные чемпионы мира Денис Денисов, Константин Корнеев и Виталий Прошкин, олимпийский чемпион Сергей Андронов, чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев, чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Даниил Марков.

Отмечается, что на вырученные средства от продажи билетов будет оказана помощь военным медикам, воинам реактивной артиллерии, пехотным соединениям, приобретены необходимые средства для выполнения боевых задач.

Андронов о Масленице: «Я из обычной семьи, мы всегда ели простые блины с вареньем или медом. Классический образ праздника – гулянья с играми, лазаньем по столбам, сжиганием чучела»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Вести Тверь»
logoКХЛ
logoКонстантин Корнеев
logoДаниил Марков
logoДенис Кокарев
logoВиталий Прошкин
logoДенис Денисов
logoСергей Андронов
Тверичи
выставочные матчи
любительский хоккей
Благотворительность
Политика
logoСборная России по хоккею с шайбой
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Какая-то очень пафосная вывеска для такого состава "звезд"
Денис Денисов харьковчанин, напомню. Зрада?
Молодцы парни, правильное дело делают
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андронов о Масленице: «Я из обычной семьи, мы всегда ели простые блины с вареньем или медом. Классический образ праздника – гулянья с играми, лазаньем по столбам, сжиганием чучела»
19 февраля, 21:40
Сергей Андронов: «Мы живем в эпоху высоких технологий, когда важно приучать детей и молодежь к живому общению. Спорт – один из способов это сделать»
19 февраля, 19:55
Потанин о своей коллекции: «Свитер Харламова – любимый предмет. На ЧМ-1969 он играл под 12-м номером – звезды Ночной лиги сказали, что под 17-м, и я получил 7 мастер-классов для школы в Подмосковье»
19 февраля, 12:49
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем