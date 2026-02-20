Даниил Марков, Андронов, Прошкин, Кокарев, Корнеев и Денисов сыграют в Твери за команду звезд мирового хоккея. Деньги пойдут на помощь военным
Даниил Марков и Сергей Андронов сыграют в Твери.
21 февраля в Твери пройдет хоккейный матч команды звезд мирового хоккея против молодежной команды ХК «Тверичи».
На лед выйдут двукратные чемпионы мира Денис Денисов, Константин Корнеев и Виталий Прошкин, олимпийский чемпион Сергей Андронов, чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев, чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Даниил Марков.
Отмечается, что на вырученные средства от продажи билетов будет оказана помощь военным медикам, воинам реактивной артиллерии, пехотным соединениям, приобретены необходимые средства для выполнения боевых задач.
Андронов о Масленице: «Я из обычной семьи, мы всегда ели простые блины с вареньем или медом. Классический образ праздника – гулянья с играми, лазаньем по столбам, сжиганием чучела»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Вести Тверь»
