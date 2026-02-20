Экс-президент ИИХФ Фазель: «Хоккей – очень дорогой спорт. Футбол в Англии, Германии и Италии – номер один. Он очень силен в Европе, в том числе и по позициям спонсоров»

Экс-президент ИИХФ Фазель: хоккей – дорогой спорт, футбол в Европе – номер один.

Бывший президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о популярности хоккея и футбола.

«Хоккей с шайбой – очень дорогой вид спорта. А в Европе футбол очень силен, в том числе и по позициям спонсоров. В Англии, Германии и Италии это спорт номер один», – сказал Фазель.

Фазель о ведущих странах в хоккее: «Большая шестерка на равных играет со Швейцарией и Германией. Таких команд в перспективе может стать больше – 8-10»