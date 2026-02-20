  • Спортс
2

Экс-президент ИИХФ Фазель: «Хоккей – очень дорогой спорт. Футбол в Англии, Германии и Италии – номер один. Он очень силен в Европе, в том числе и по позициям спонсоров»

Экс-президент ИИХФ Фазель: хоккей – дорогой спорт, футбол в Европе – номер один.

Бывший президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о популярности хоккея и футбола.

«Хоккей с шайбой – очень дорогой вид спорта. А в Европе футбол очень силен, в том числе и по позициям спонсоров. В Англии, Германии и Италии это спорт номер один», – сказал Фазель.

Фазель о ведущих странах в хоккее: «Большая шестерка на равных играет со Швейцарией и Германией. Таких команд в перспективе может стать больше – 8-10»

Естественно,хоккей всегда будет на вторых ролях в Европе и дело тут не в деньгах.Люди не любят считать себя второсортными,но вся элита хоккея -в северной америке.Там хоккейная страсть,мания,сумасшествие.Тоже самое что и с футболом в Америке.Он там на задворках всех топовых видов спорта,потому что ни один топ не выберет Америку в спортивном плане в качестве варианта спортивной карьеры.
Тут и сравнивать нечего. Футбол спорт номер 1 во всем мире. Это самый доступный вид спорта для детей. Нужен только мяч чтобы играть а в хоккее требуется много специального оборудования и экипировка поэтому он не столь популярен. Особенно в теплых странах.
Рекомендуем