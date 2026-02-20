  • Спортс
  • Рябыкин о Канаде на ОИ: «Макдэвид – НЛО, отдельная планета. Он и Маккиннон – звезды разной величины, Коннор доминирует весь турнир»
20

Рябыкин о Канаде на ОИ: «Макдэвид – НЛО, отдельная планета. Он и Маккиннон – звезды разной величины, Коннор доминирует весь турнир»

Рябыкин о Канаде на ОИ: Макдэвид – НЛО, отдельная планета.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением об игре Коннора Макдэвида на Олимпиаде.

Канадский форвард набрал 11 (2+9) очков в 4 матчах повторил рекорд по результативным действиям за олимпийский турнир с участием игроков НХЛ.

– Почему канадцы немного потерялись в четвертьфинале с Чехией?

– После предварительного раунда, видимо, возникла недооценка соперника, а также, возможно, турнира.

Также не сбрасывал бы со счетов историю Кросби. Чехи играли с ним на грани фола и вывели из строя. Такие потери обычно подстегивают команду, но тут мы увидели другую картину.

– Что произошло с другими лидерами сборной Канады – Макдэвидом и Маккинноном?

– С Макдэвидом – ничего. Этот хоккеист – отдельная планета, НЛО, он доминирует на протяжении всего турнира.

Если говорить о Маккинноне, то, несмотря на гол во втором периоде, он сыграл не так ярко, как Макдэвид. На мой взгляд, это звезды разной величины – и Игры это подтверждают, – сказал Рябыкин.

Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: «В свое время в «Авангарде» соперник вшестером нас огорчил. Матч обслуживал Алексей Анисимов. Ничего страшного, бывает»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
20 комментариев
Согласен. Я первый раз их видел в живую, Маккинон смотрится как усовершенствованная версия Ови/Семина из 2007, все оч круто, но Макди каким то немыслимым способом дает ускорение на свободный лед с уже набранной скорости, ну и броски у него на разминке-мое почтение.
Ответ ALEXANDER GLADYSHEV
Согласен. Я первый раз их видел в живую, Маккинон смотрится как усовершенствованная версия Ови/Семина из 2007, все оч круто, но Макди каким то немыслимым способом дает ускорение на свободный лед с уже набранной скорости, ну и броски у него на разминке-мое почтение.
Макиннон-Сëмин-2007??!!
коннор - лучший игрок современности. нейтан - топовый игрок поколения наряду с кучеровым, драйзом, пастерняком и метьюзом
Ответ Иван Терпеливый
коннор - лучший игрок современности. нейтан - топовый игрок поколения наряду с кучеровым, драйзом, пастерняком и метьюзом
Коннор лучший. Второй Кучеров. А уж потом Нейтан, Драйз, Паста, Мэтьюз, Капризов, Панарин, Рантанен
Ответ man-1996alexander
Коннор лучший. Второй Кучеров. А уж потом Нейтан, Драйз, Паста, Мэтьюз, Капризов, Панарин, Рантанен
А че заминусовали?
Макдэвид в два раза больше моментов за матч создаёт, чем Нэйт, так что справедливо
Ответ Александр Митраков
Макдэвид в два раза больше моментов за матч создаёт, чем Нэйт, так что справедливо
Моменты Маккинона тоже Коннор создает 😀
Турнир показывает что МакДэвид форвард номер 1 в мире. Селебрини же доказал что его нахождение в топе лучших по очкам в НХЛ отнюдь не случайность. Гениальный игрок!
Не видели мы настоящего Маккинона на этих Играх пока.
Макдевид же сделал делает своё дело. Красавец.
а вот и экспертное мнение подъехало...
Ответ artem klishin
а вот и экспертное мнение подъехало...
А в чем он не прав? Маккиннон перестал допинг жрать, вот и сдулся. А Макдевид это талант уровня Гретцки
Комментарий удален пользователем
Ответ Алексaндр Молодкин
Комментарий удален пользователем
Очки купи
Ответ Алексaндр Молодкин
Комментарий удален пользователем
никто его не жрал, к окулисту сгоняйте. 97 ведет всю игру, хотя иногда это и незаметно как бы, а в итоге🤭✌️Как про 99го свое время сказал один хоккеиист: вроле закрыли, вроде и не заметен был всю игру, а в итоге, условно, 2+3😆✌️МакДи такойже😎✌️😬
Чехи уверенно играли против обоих Маков. Все решила глубина состава кануков. Мастеровитых игроков у Канады больше.
У МакКиннона травма колена, полученная против Франции, поэтому и сыграл так.
Маккиннон немного на спаде, у него весь февраль слабый в этом году.
