Рябыкин о Канаде на ОИ: «Макдэвид – НЛО, отдельная планета. Он и Маккиннон – звезды разной величины, Коннор доминирует весь турнир»

Рябыкин о Канаде на ОИ: Макдэвид – НЛО, отдельная планета.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением об игре Коннора Макдэвида на Олимпиаде.

Канадский форвард набрал 11 (2+9) очков в 4 матчах повторил рекорд по результативным действиям за олимпийский турнир с участием игроков НХЛ.

– Почему канадцы немного потерялись в четвертьфинале с Чехией?

– После предварительного раунда, видимо, возникла недооценка соперника, а также, возможно, турнира.

Также не сбрасывал бы со счетов историю Кросби . Чехи играли с ним на грани фола и вывели из строя. Такие потери обычно подстегивают команду, но тут мы увидели другую картину.

– Что произошло с другими лидерами сборной Канады – Макдэвидом и Маккинноном?

– С Макдэвидом – ничего. Этот хоккеист – отдельная планета, НЛО, он доминирует на протяжении всего турнира.

Если говорить о Маккинноне , то, несмотря на гол во втором периоде, он сыграл не так ярко, как Макдэвид. На мой взгляд, это звезды разной величины – и Игры это подтверждают, – сказал Рябыкин.

