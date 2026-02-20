Тренер «Вашингтона» Карбери: «Овечкин делает то, чего не делал никто в истории хоккея. Он отдохнул и вернется в своей лучшей форме, надеюсь»

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин делает то, чего не делал никто в хоккее.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери поделился мнением об игре Александра Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

40-летний российский нападающий провел 59 матчей и набрал 48 (22+26) очков при полезности «плюс 3».

«Я постоянно ловлю себя на мысли, что Овечкин делает то, чего никто не делал в истории хоккея. В 40 лет он проделывает отличную работу в каждом матче с точки зрения лидерства, попыток помочь нам в большинстве, в игре 5 на 5 и в ключевые минуты.

На этом этапе его карьеры не так важно, сколько голов он забил – я доволен всем, что видел от Александра в этом сезоне.

Надеюсь, что он отдохнул во время паузы на Олимпиаду и вернется для заключительного рывка в регулярке в своей лучшей форме», – сказал Карбери.

Овечкин о возможности забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф: «Было бы круто и здорово. Будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится»