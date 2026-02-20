  • Спортс
  • Воробьев об овертаймах «3 на 3» на ОИ: «Россия проиграла овертайм Корее в товарищеском матче перед Пхенчханом-2018 – это иной вид спорта. Но лучше так, чем буллиты»
4

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением об овертаймах на Олимпиаде в Италии.

«Три четвертьфинала завершились в овертаймах, которые на Олимпиаде проводятся в формате «3 на 3». Справедливо это или нет? Капитан шведов Габриэль Ландескуг сказал, что честнее было бы играть 5 на 5, как в Кубке Стэнли.

Формат «3 на 3» это в принципе немного иной вид спорта, совсем другой хоккей. Есть большая доля везения, идет атака в одну сторону, отскок от штанги – и уже убегают 2 в 1 в другую. Это открывает больше возможностей для атакующих команд, чем при игре «5 на 5». Повышается риск гола, опасных моментов больше.

В 2018-м на Олимпиаде в финале тоже были неполные составы в овертайме, но мы играли «4 на 4». В сборной России, разумеется, знали о таком формате до турнира и готовились – провели товарищеский матч в Пхенчхане с овертаймом и проиграли его. А знаете кому? Очень сильной команде сборной Кореи. В основное время им штук десять накидали, наверное, а в дополнительном уступили. Это реально другой вид спорта.

Может быть, Ландескуг и прав, но пусть лучше такие овертаймы, чем серии буллитов», – написал Илья Воробьев в блоге на Спортсе’‘.

На олимпийском хоккейном турнире в Пхенчхане (2018 год) сборная олимпийских атлетов из России завоевала золото, победив в финале Германию (4:3 ОТ).

Травма Кросби, магия Хьюза и овертаймы «3 на 3» против буллитов. Илья Воробьев – об Олимпиаде

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще люблю овертаймы 3/3. Но в п/о ОИ это, и правда, как-то странно. Тут как фартанет.
Воробьёв и блог на спортсе завел, а на работу все равно не берут)
Тут как тут, в Минск собрался?)
Для регулярки это ок, чтобы побыстрее закончить игру, но для плейофф остой. Лучше играть еще период 5 на 5 и если уж он не выявил победителя, то 3 на 3 или буллиты.
Рекомендуем