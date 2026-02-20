«Локомотив» и «Трактор» претендуют на Квартальнова. Ярославцы готовы предложить тренеру 150 млн рублей в год со следующего сезона («Бизнес Online»)

«Локомотив» и «Трактор» претендуют на Дмитрия Квартальнова.

По информации «Бизнес Online», «Трактор » и «Локомотив » претендуют на подписание контракта с главным тренером минского «Динамо » Дмитрием Квартальновым .

Отмечается, что Боб Хартли вряд ли останется в России еще на год. Поэтому ярославцы готов предложить Квартальнову зарплату в районе 150 млн рублей в год. Сейчас оклад специалиста составляет около 600 тысяч долларов (48 млн рублей по нынешнему курсу).

В «Тракторе » до конца сезона будет работать Евгений Корешков , но клуб рассмотрит и других специалистов.

Действующий контракт Квартальнова с клубом из Беларуси рассчитан до 31 мая 2026 года.

Минское «Динамо» подтвердило уход Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником

Квартальнов продолжит работать в минском «Динамо» до конца сезона, сообщил «Матч ТВ»: «Ребята уговорили тренера остаться»