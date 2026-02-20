  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» и «Трактор» претендуют на Квартальнова. Ярославцы готовы предложить тренеру 150 млн рублей в год со следующего сезона («Бизнес Online»)
37

«Локомотив» и «Трактор» претендуют на Квартальнова. Ярославцы готовы предложить тренеру 150 млн рублей в год со следующего сезона («Бизнес Online»)

«Локомотив» и «Трактор» претендуют на Дмитрия Квартальнова.

По информации «Бизнес Online», «Трактор» и «Локомотив» претендуют на подписание контракта с главным тренером минского «Динамо» Дмитрием Квартальновым.

Отмечается, что Боб Хартли вряд ли останется в России еще на год. Поэтому ярославцы готов предложить Квартальнову зарплату в районе 150 млн рублей в год. Сейчас оклад специалиста составляет около 600 тысяч долларов (48 млн рублей по нынешнему курсу).

В «Тракторе» до конца сезона будет работать Евгений Корешков, но клуб рассмотрит и других специалистов.

Действующий контракт Квартальнова с клубом из Беларуси рассчитан до 31 мая 2026 года.

Минское «Динамо» подтвердило уход Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником

Квартальнов продолжит работать в минском «Динамо» до конца сезона, сообщил «Матч ТВ»: «Ребята уговорили тренера остаться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
logoДмитрий Квартальнов
logoЕвгений Корешков
logoДинамо Минск
logoТрактор
logoБоб Хартли
деньги
logoКХЛ
logoЛокомотив
возможные переходы
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
150 это откровенно тумач.
ладно ещё ошалевший Есмантович мог Никитина вырвать из Ярославля переплатив два раза, так тот хотя бы регулярно в финалах играет.
в отличие от Квартального.
Надо забирать Трактору!!
Ответ Владимир
Надо забирать Трактору!!
Если хотим играть в перспективе своей молрдёжью, то Квартал оиличный вариант, не боится их подключать и поднимает на уровень выше. Но здесь и сейчас собраны ребята чуть умнее, чем бросить в пузо от синей и копать на пятаке. Я бы смотрел в сторону Кудашова все таки, он в атаке не так сильно руки связывает.
Ответ T0ughguy
Если хотим играть в перспективе своей молрдёжью, то Квартал оиличный вариант, не боится их подключать и поднимает на уровень выше. Но здесь и сейчас собраны ребята чуть умнее, чем бросить в пузо от синей и копать на пятаке. Я бы смотрел в сторону Кудашова все таки, он в атаке не так сильно руки связывает.
Ну тоже, как вариант!!
Дыма без огня не бывает, скорее всего уже есть договорённость с Локо. Тем более напрямую её никто не отрицал.
Ответ Kabardinka
Дыма без огня не бывает, скорее всего уже есть договорённость с Локо. Тем более напрямую её никто не отрицал.
Жаль, конечно, что он заканчивает свою деятельность в Минске, не хочется терять сильную команду, хочется сильную лигу. Но раз уж они расходятся, тогда лучше в Локомотив. Нам нужен отличный тренер. Квартальнов такой
Создали в Минске отличную команду, зачем эти разборки руководства с тренерами в конце сезона.Всё скажется на результате.
У РЖД долг в 4 трлн., работников в неоплачиваемые отпуска отправляют на 2 дня в неделю, а Кварталу дают 150 млн))).
Ответ Merk88
У РЖД долг в 4 трлн., работников в неоплачиваемые отпуска отправляют на 2 дня в неделю, а Кварталу дают 150 млн))).
это где? железная дорога остановилась? все всё пропало. беда.
Ответ Merk88
У РЖД долг в 4 трлн., работников в неоплачиваемые отпуска отправляют на 2 дня в неделю, а Кварталу дают 150 млн))).
Кому вершки, а кому корешки.
Да за что хоть 150 ему давать?
Минску не нужна сильная команда у руководства клубом стоят люди которым наплевать на результат лишь бы показать себя. Жаль, жаль а могли бы
Локомотив готов за 150 млн. наступить второй раз на одни и те же грабли
Ответ Ми Ша
Локомотив готов за 150 млн. наступить второй раз на одни и те же грабли
также как цска почему бы и нет.
Самое время заняться качественными провокациями перед ПО.
Значит некоторые претенденты всерьёз опасаются Минск
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Почему «будут»?Уже.🤷🏻‍♂️
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Шевченко: «Авторитетные хоккеисты минского «Динамо» приходили с просьбой оставить Горбенко. Квартальнов и Чебатуркин остаются. Но отношения безнадежно испорчены»
20 февраля, 10:58
Квартальнов продолжит работать в минском «Динамо» до конца сезона, сообщил «Матч ТВ»: «Ребята уговорили тренера остаться»
20 февраля, 10:28
Минское «Динамо» подтвердило уход Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником
20 февраля, 09:14
Рекомендуем
Главные новости
Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»
вчера, 23:09Фото
«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
вчера, 22:41
Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
вчера, 21:42
«41 сэйв?! Ни Хела себе!» Игрок НБА Халибертон поздравил Хеллибака с победой в финале олимпийского хоккейного турнира
вчера, 21:33
Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
вчера, 21:07
Куинн Хьюз о победе США на Олимпиаде: «Благодарю наших военных за возможность играть в эту игру»
вчера, 20:37
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
вчера, 20:11
Белый дом выложил фото белоголового орлана, стоящего на канадской казарке, и пост экс-премьера Трюдо после победы на ОИ: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
вчера, 20:04Фото
Когда сборная Бразилии завоевала первую медаль на зимних ОИ? Вспомните топовые победы прошедших Олимпиад в нашем тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
Крикунов об Олимпиаде: «Специально нас не пускают, потому что боятся. Понимают, что мы серьезно вклинимся. На Западе власть поменяется, придут более разумные люди – и все будет нормально»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
вчера, 22:50
Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»
вчера, 22:19
Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
вчера, 21:59
Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
вчера, 21:51
Игрок НБА Букер о хоккейном финале США – Канада: «Подъем в 5 утра точно того стоил!»
вчера, 21:27
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
вчера, 20:55
Степашин про Олимпиаду без России: «Неполноценный турнир. Это понимают и канадцы, и американцы. Несправедливо, что нас там не было»
вчера, 20:42
Александр Мостовой: «Финал Олимпиады – сумасшествие. Я поддерживал канадцев, потому что там Макдэвид, Кросби и компания. И они были лучше по игре, но победителей не судят»
вчера, 20:19
Немировски про Олимпиаду-2026: «Лучшее хоккейное событие, что мы видели. Отсутствие России сказалось, у нее 5-6 лучших вратарей, Капризов, Кучеров и величайший бомбардир в хоккее Овечкин»
вчера, 19:46
Дэйли о первой Олимпиаде с участием НХЛ за 12 лет: «Хороший опыт и отличная демонстрация такого вида спорта, как хоккей»
вчера, 19:24
Рекомендуем