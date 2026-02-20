«Локомотив» и «Трактор» претендуют на Квартальнова. Ярославцы готовы предложить тренеру 150 млн рублей в год со следующего сезона («Бизнес Online»)
По информации «Бизнес Online», «Трактор» и «Локомотив» претендуют на подписание контракта с главным тренером минского «Динамо» Дмитрием Квартальновым.
Отмечается, что Боб Хартли вряд ли останется в России еще на год. Поэтому ярославцы готов предложить Квартальнову зарплату в районе 150 млн рублей в год. Сейчас оклад специалиста составляет около 600 тысяч долларов (48 млн рублей по нынешнему курсу).
В «Тракторе» до конца сезона будет работать Евгений Корешков, но клуб рассмотрит и других специалистов.
Действующий контракт Квартальнова с клубом из Беларуси рассчитан до 31 мая 2026 года.
Минское «Динамо» подтвердило уход Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником
Квартальнов продолжит работать в минском «Динамо» до конца сезона, сообщил «Матч ТВ»: «Ребята уговорили тренера остаться»
ладно ещё ошалевший Есмантович мог Никитина вырвать из Ярославля переплатив два раза, так тот хотя бы регулярно в финалах играет.
в отличие от Квартального.
Значит некоторые претенденты всерьёз опасаются Минск