  • Фазель о женском хоккее: «В Канаде и США по 100 тысяч зарегистрированных игроков, в Швеции – 9 000, в Финляндии – 5 000. Прогресс есть, но и резервы немалые»
Фазель о женском хоккее: «В Канаде и США по 100 тысяч зарегистрированных игроков, в Швеции – 9 000, в Финляндии – 5 000. Прогресс есть, но и резервы немалые»

Рене Фазель о женском хоккее: прогресс есть, но и резервы для развития немалые.

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о перспективах развития женского хоккея.

Во вчерашнем финале олимпийского турнира США обыграли Канаду (2:1 ОТ). За всю историю проведения Игр золото в женском хоккее брали только эти две страны. США побеждали 3 раза, Канада – 5.

– Кстати, о девушках. Многие в восторге от уровня женских команд на нынешней Олимпиаде. Создается впечатление, что дамы на коньках уже умеют все или почти все, чего мы ожидаем от мужчин. Продолжая ваш ход мысли: женский хоккей может стать столь же интересен специалистам и спонсорам, как мужской?

– Да, местами бытует мнение, что хоккей – это чисто мужской вид спорта. Но я иного мнения, очень много говорю об этом со своими коллегами в федерациях, в том числе в России, призываю поддерживать женский хоккей. На самом деле в мире сейчас, к сожалению, очень мало клубов, которые ориентированы на девушек.

Я немного порылся в интернете сегодня утром и выяснил, что у канадцев и американцев по 100 тыс. зарегистрированных игроков-женщин. А в Европе, вероятно, самые высокие показатели в Швеции (9 тыс.), затем идут финны (5 тыс.) и швейцарцы с немцами (по 2-3 тыс. игроков).

Катков в Европе заметно меньше. Кроме того, в Европе много других популярных видов спорта, которые притягивают представительниц прекрасного пола – мы об этом уже говорили. Так что прогресс в женском хоккее есть, но и резервы для развития немалые, – сказал Фазель.

Фазель о ведущих странах в хоккее: «Большая шестерка на равных играет со Швейцарией и Германией. Таких команд в перспективе может стать больше – 8-10»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Рене Фазель
олимпийский хоккейный турнир
сборная Швеции жен
ТАСС
ИИХФ
женский хоккей
сборная Финляндии жен
Сборная Германии по хоккею
сборная Швейцарии жен
сборная Канады жен
сборная США жен
