  • Алексей Шевченко: «Авторитетные хоккеисты минского «Динамо» приходили с просьбой оставить Горбенко. Квартальнов и Чебатуркин остаются. Но отношения безнадежно испорчены»
11

Алексей Шевченко: «Авторитетные хоккеисты минского «Динамо» приходили с просьбой оставить Горбенко. Квартальнов и Чебатуркин остаются. Но отношения безнадежно испорчены»

Алексей Шевченко: отношения в минском «Динамо» испорчены.

Журналист Алексей Шевченко поделился мыслями на фоне новости об увольнении Игоря Горбенко из тренерского штаба минского «Динамо».

«Авторитетные хоккеисты минского «Динамо» приходили к руководству с просьбой ничего не рушить и оставить Горбенко. Им ответили: «Решение принято, ничего вернуть нельзя»

До сих пор нет ни одной сформулированной причины, почему тренера уволили. Ни одной.

Квартальнов и Чебатуркин пока остаются. Но отношения безнадежно испорчены. Впрочем, оба все равно будут стараться на основной работе.

Но как в такой обстановке выкладываться на 100 процентов?» – написал Алексей Шевченко.

На данный момент «Динамо» находится на 3-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
Не помню никогда такой мощной игры от Минска, как в этом сезоне. Конечно же, надо все разрушить
Ответ banchik1
Не помню никогда такой мощной игры от Минска, как в этом сезоне. Конечно же, надо все разрушить
Пока еще ничего не разрушено, а что происходит за закрытыми дверями мы никогда не узнаем, очевидно что родственник и Спунер были спусковым крючком, были какие то другие ситуации между тренером и руководством. Хотя скажем честно, в этом году в динамо все отработали на 5, у Квартала топ вратарь, отличный состав и хорошая глубина, руководство получает лучший результат в истории команды и смоего дивана кажется глупым на что то жаловаться любому из участников конфликта.
Позорное руководство у Минска
"Я начальник - ты дурак!" Вечные грабли совкового управления :(
вчера же писали, что костяк недоволен работой тренера Горбенко и создаваемой им атмосферой внутри коллектива. И обратился к руководству с просьбой уволить Горбенко))
Ответ vizl
вчера же писали, что костяк недоволен работой тренера Горбенко и создаваемой им атмосферой внутри коллектива. И обратился к руководству с просьбой уволить Горбенко))
Все верно. Потому что земля слухами полнится. Все эти "инсайдеры" в КХЛ - обычные борзописцы. Менеджмент в ДМ - один из лучших в КХЛ. Если уволили человека - значит, было за что, а сор из избы выносить не стали - что тем более похвально
Если команда на ходу, и увольняют тренера, разбивая таким образом весь ТШ, вопросы только к руководству. Глупость.
На основной работе? Курьерами ещё что ли подрабатывают?)
Квартальнов продолжит работать в минском «Динамо» до конца сезона, сообщил «Матч ТВ»: «Ребята уговорили тренера остаться»
20 февраля, 10:28
Минское «Динамо» подтвердило уход Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником
20 февраля, 09:14
