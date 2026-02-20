Алексей Шевченко: «Авторитетные хоккеисты минского «Динамо» приходили с просьбой оставить Горбенко. Квартальнов и Чебатуркин остаются. Но отношения безнадежно испорчены»

Алексей Шевченко: отношения в минском «Динамо» испорчены.

Журналист Алексей Шевченко поделился мыслями на фоне новости об увольнении Игоря Горбенко из тренерского штаба минского «Динамо ».

«Авторитетные хоккеисты минского «Динамо» приходили к руководству с просьбой ничего не рушить и оставить Горбенко. Им ответили: «Решение принято, ничего вернуть нельзя»

До сих пор нет ни одной сформулированной причины, почему тренера уволили. Ни одной.

Квартальнов и Чебатуркин пока остаются. Но отношения безнадежно испорчены. Впрочем, оба все равно будут стараться на основной работе.

Но как в такой обстановке выкладываться на 100 процентов?» – написал Алексей Шевченко.

На данный момент «Динамо» находится на 3-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.