Илья Воробьев: «Куинн Хьюз – современный защитник с прекрасным катанием. В сборной США он как четвертый нападающий, если не самый главный в атаке. Понимание хоккея у него на клеточном уровне»

Илья Воробьев: Куинн Хьюз – современный защитник с прекрасным катанием.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ поделился мыслями об игре защитника сборной США Куинна Хьюза.

Хьюз забросил победную шайбу в четвертьфинале Олимпиады-2026 против команды Швеции (2:1 ОТ).

«У американцев понравился Куинн Хьюз. Я еще когда в Ванкувере был на стажировке, то обратил на него внимание. Тренерам, чья игра заточена на оборону, он, может, не подходит, но, как по мне, Куинн – современный защитник с прекрасным катанием и хорошей техникой.

Обостряет, но шайба у него не слетает, он ее доводит обычно до логического завершения. Хьюз в этой сборной как четвертый нападающий, если даже не самый главный в атаке. И в обороне хорош. Очень умный и грамотный хоккеист.

Как Хьюз накручивал шведскую оборону в овертайме!

Могу только догадываться, о чем он договаривался с тренером перед дополнительным временем, но Куинн делал невероятные вещи, порхал на льду за счет своего катания. Такое понимание хоккея у него на клеточном уровне.

Он эти вещи делал, начиная с юниорских лиг и НХЛ, а сейчас показывает на Олимпиаде. Поэтому и зарплата у него в НХЛ неплохая, да?» – написал Илья Воробьев.

