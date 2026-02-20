Овечкин о возможности забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф: «Было бы круто и здорово. Будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится»
Александр Овечкин высказался о стремлении забить 1000 голов в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможности забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.
На данный момент в активе россиянина 996 шайб (919 – в регулярных чемпионатах, 77 – в плей-офф). Больше забил только Уэйн Гретцки – 1016 голов.
«Было бы круто. Было бы здорово. Но будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится», – сказал Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
