Овечкин о возможности забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф: «Было бы круто и здорово. Будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится»

Александр Овечкин высказался о стремлении забить 1000 голов в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин ответил на вопрос о возможности забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.

На данный момент в активе россиянина 996 шайб (919 – в регулярных чемпионатах, 77 – в плей-офф). Больше забил только Уэйн Гретцки – 1016 голов.

«Было бы круто. Было бы здорово. Но будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится», – сказал Александр Овечкин .