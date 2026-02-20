Квартальнов продолжит работать в минском «Динамо» до конца сезона, сообщил «Матч ТВ»: «Ребята уговорили тренера остаться»

Дмитрий Квартальнов останется во главе минского «Динамо».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов останется во главе команды до конца этого сезона, сообщил «Матч ТВ».

Клуб из Беларуси расстался с помощником тренера Игорем Горбенко. Ранее появилась информация о том, что Квартальнов готов покинуть клуб вслед за ассистентом.

«Такой вариант был возможен, но Квартальнов встретился с игроками, и ребята уговорили его остаться до конца сезона. А что будет дальше – посмотрим», – рассказал источник «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо » находится на 3-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.