  • Квартальнов продолжит работать в минском «Динамо» до конца сезона, сообщил «Матч ТВ»: «Ребята уговорили тренера остаться»
15

Дмитрий Квартальнов останется во главе минского «Динамо».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов останется во главе команды до конца этого сезона, сообщил «Матч ТВ».

Клуб из Беларуси расстался с помощником тренера Игорем Горбенко. Ранее появилась информация о том, что Квартальнов готов покинуть клуб вслед за ассистентом.

«Такой вариант был возможен, но Квартальнов встретился с игроками, и ребята уговорили его остаться до конца сезона. А что будет дальше – посмотрим», – рассказал источник «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» находится на 3-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
15 комментариев
Атмосфера не та будет. Тренер будет понимать, что доигрывает сезон. Игроки будут понимать, что он доигрывает. ГМ Минска на костре сжечь)
Ответ Dundee
он уходить собрался еще до этого всего.
А как доигрывают сезон тренеры, которые уходят из клуба по своей инициативе? Спустя рукава? Тогда это не профи. Квартал на такого вроде не похож, хотя конечно хз - внешность обманчива
Ответ vizl
Опираюсб на факты, озвученные в этой новости. Да и не важно, кто, когда собрался уходить. Перед ПО, это при любых раскладах - сюр.
Как ни крути, новость хорошая. Но хорошая она главным образом для соперника Динамо в первом круге.
Ответ Alexey Alexeev
Нет ничего хорошего, почти гарантированно тренер уходит из команды. Просто оттянули этот момент. Будет больше нервяка в том числе и у игроков из-за туманного будущего.
До конца сезона будет тренировать с полной отдачей и отличным настроением!
Ответ Операция Ы
Понятно что ирония 😁 кто то, но Дмитрий Вячеславович точно не из тех кто спустя рукава будет что то делать, даже в такой гнилой ситуации!
Думаю динамо с такой атмосферой не пойдет первый раунд , не понятно в чем там причина, но менеджмент делает после НГ максимально странные шаги.
в кхл всего один клуб из беларуси. может пора уже руководителю команды рассказать в сми о причинах сложившейся ситуации.
Да, это уже не та работа. Но зато любые провалы можно будет аргументировать этим бардаком.
Результата всё равно уже не будет.....
Именно Квартальнов превратил Динамо в команду за которую не стыдно. После конфликтов с ГМ было понятно, что контракт он продлевать не будет. Минску в кои-то веки достался хороший тренер, который смог создать сильную команду. Им бы его в жопу целовать, а они ему палки в колёса пихают. ДБ.
Короче, следующему ГМ, который Квадрта будет нанимать, надо понимать, что вместе с ним нанимает и его сынишку агента, который им будет всякий неликвид скидывать. Тогда атмосфера норм будет.
