«Динамо» продлило контракт с Уилом на 2 года. Форвард набрал 46 очков в 57 матчах сезона КХЛ
«Динамо» и Джордан Уил продлили контракт.
«Динамо» подписало новый контракт с 33-летним нападающим Джорданом Уилом.
Соглашение с канадским форвардом рассчитано на два года.
Ранее сообщалось, что зарплата хоккеиста по новому договору составит 75 миллионов рублей в год.
На данный момент Уил является лучшим бомбардиром бело-голубых в нынешнем сезоне, набрав 46 (12+34) очков при полезности «0» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Уил проводит четвертый сезон в составе «Динамо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
Ну и хорошо, проверенный игрок. Понятно, что не молодеет, но пару-тройку лет еще уровень думаю будет держать
Отличная новость
