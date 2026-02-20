«Динамо» продлило контракт с Уилом на 2 года. Форвард набрал 46 очков в 57 матчах сезона КХЛ

«Динамо» и Джордан Уил продлили контракт.

«Динамо » подписало новый контракт с 33-летним нападающим Джорданом Уилом .

Соглашение с канадским форвардом рассчитано на два года.

Ранее сообщалось , что зарплата хоккеиста по новому договору составит 75 миллионов рублей в год.

На данный момент Уил является лучшим бомбардиром бело-голубых в нынешнем сезоне, набрав 46 (12+34) очков при полезности «0» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Уил проводит четвертый сезон в составе «Динамо».