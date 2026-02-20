Девин Броссо: «Россия могла бы составить конкуренцию всем топовым командам и выиграть золотые медали Олимпиады»

Девин Броссо: «Россия могла бы выиграть золотые медали Олимпиады.

Нападающий «Салавата Юлаева » Девин Броссо поделился мыслями касательно Олимпиады-2026.

«Я стараюсь следить за всеми видами спорта на Олимпиаде. Игры проходят каждые два года, зимой и летом, поэтому круто наблюдать за теми видами спорта, которые нечасто можно увидеть, особенно, когда там участвуют спортсмены из твоей страны. Ты болеешь за них, не особо много зная об этих видах спорта. Но эти соревнования всегда объединяют много людей.

Конечно, на этой Олимпиаде мы стараемся смотреть хоккей. Будучи из Канады, всегда очень круто смотреть Олимпийские игры, особенно сейчас, когда там выступают игроки из НХЛ . Следить за ними – это что-то особенное.

Я канадец, так что скажу, что мы можем победить на этой Олимпиаде . В нашей сборной одни из лучших игроков в мире. Если они будут играть в свой лучший хоккей, у них будет очень хороший шанс выйти в финал и сыграть за золотую медаль.

Уверен, что все игроки хотели бы увидеть сборную России на этой Олимпиаде. В российской команде так много талантов, и было бы приятно понаблюдать за ними.

Мне кажется, россияне могли бы составить конкуренцию всем топовым командам и выиграть в итоге золотые медали. Россия на одном уровне с Канадой, США, Швецией и всеми топ-сборными мира.

Мне как канадцу было бы приятно посмотреть матч между Россией и Канадой в финале.

Мне бы хотелось победы нашей сборной, но в финале всего одна игра, поэтому случиться может всякое. К сожалению, они не сыграют в финале на этих Играх», – сказал Девин Броссо .