Ротенберг поздравил Юрзинова с 86-летием: «Для меня это Учитель. Каждый разговор с ним – отдельный урок про хоккей и жизнь. Его любовь к делу до сих пор задает планку для нас»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с днем рождения.
«Сегодня день рождения у живой легенды отечественного хоккея, динамовца Владимира Владимировича Юрзинова – ему исполняется 86 лет.
Владимир Владимирович – одна из ключевых фигур в истории московского «Динамо» и всего нашего хоккея.
Он прошел путь от игрока до одного из самых авторитетных тренеров, был частью великих команд, которые задавали планку для всего мира, и на протяжении всей карьеры оставался верен динамовской школе.
Он – пример профессионализма, преданности клубу и своему делу. Его подход к игре и к людям продолжает служить ориентиром для тренеров и игроков уже нескольких поколений.
Для меня это настоящий Учитель. Каждый разговор с ним – отдельный урок: и про хоккей, и про жизнь. Его опыт, внимание к деталям и любовь к делу до сих пор задают планку для всех нас.
Владимир Владимирович, с днем рождения! Крепкого вам здоровья, бодрости, внутреннего спокойствия и как можно больше поводов для гордости за наш хоккей.
Огромное спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей любимой игры!» – написал Роман Ротенберг.
Здоровья и ясного разума!