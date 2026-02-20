Ротенберг поздравил Юрзинова с 86-летием: «Для меня это Учитель. Каждый разговор с ним – отдельный урок про хоккей и жизнь. Его любовь к делу до сих пор задает планку для нас»

Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с днем рождения.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с днем рождения.

«Сегодня день рождения у живой легенды отечественного хоккея, динамовца Владимира Владимировича Юрзинова – ему исполняется 86 лет.

Владимир Владимирович – одна из ключевых фигур в истории московского «Динамо » и всего нашего хоккея.

Он прошел путь от игрока до одного из самых авторитетных тренеров, был частью великих команд, которые задавали планку для всего мира, и на протяжении всей карьеры оставался верен динамовской школе.

Он – пример профессионализма, преданности клубу и своему делу. Его подход к игре и к людям продолжает служить ориентиром для тренеров и игроков уже нескольких поколений.

Для меня это настоящий Учитель. Каждый разговор с ним – отдельный урок: и про хоккей, и про жизнь. Его опыт, внимание к деталям и любовь к делу до сих пор задают планку для всех нас.

Владимир Владимирович, с днем рождения! Крепкого вам здоровья, бодрости, внутреннего спокойствия и как можно больше поводов для гордости за наш хоккей.

Огромное спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей любимой игры!» – написал Роман Ротенберг.