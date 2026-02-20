Минское «Динамо» подтвердило уход Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником
Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского «Динамо».
Минское «Динамо» сообщило об уходе Игоря Горбенко из тренерского штаба команды.
«Благодарим Игоря Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.
Специалист отвечал за игру в нападении и большинство команды. Клуб занимает 2-е место в Fonbet КХЛ по голам в этом сезоне (208), а также идет 2-м в лиге по реализации лишнего с 30,4%.
Ранее появилась информация, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов готов уйти из минского «Динамо» из-за решения руководства уволить его помощника.
На данный момент «Динамо» находится на 3-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
Может хозяин клуба планирует продлить Квартала, но тренер мешает кому-то из руководства и его провоцируют уйти🤔
Ненормальные руководство...
Команда проводит лучший сезон за всю свою историю в КХЛ, сейчас бы собраться в единый кулак и положить всё на кон.
Нет же, вместо этого на подходе к плей-офф начинается какая-то непонятная мышиная возня.
Команда наколотила уйму шайб вообще и в большинстве в частности - увольняют тренера по игре в нападении и в большинстве. Теперь главный возможно на выход?
Что, чёрт возьми, происходит?
Потому что уже был конфликт с генеральным.
Сейчас будут всеми силами избавляться и от самого Квартального.
Вот что творят нехоккейные люди.