  • Минское «Динамо» подтвердило уход Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником
24

Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского «Динамо».

Минское «Динамо» сообщило об уходе Игоря Горбенко из тренерского штаба команды.

«Благодарим Игоря Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Специалист отвечал за игру в нападении и большинство команды. Клуб занимает 2-е место в Fonbet КХЛ по голам в этом сезоне (208), а также идет 2-м в лиге по реализации лишнего с 30,4%.

Ранее появилась информация, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов готов уйти из минского «Динамо» из-за решения руководства уволить его помощника.

На данный момент «Динамо» находится на 3-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
Игорь Горбенко
logoДинамо Минск
logoКХЛ
отставки
logoДмитрий Квартальнов
24 комментария
Глупое решение, которое специально направлено против Квартальнова. Если не хотите его оставлять, то либо летом нужно было увольнять, либо дождаться окончания контракта. А таким отношением они и потенциальным кандидатам показывают, что в Минске бардак и идти туда не стоит.
Ответ Иван Буренков
Глупое решение, которое специально направлено против Квартальнова. Если не хотите его оставлять, то либо летом нужно было увольнять, либо дождаться окончания контракта. А таким отношением они и потенциальным кандидатам показывают, что в Минске бардак и идти туда не стоит.
Похоже идëт война между Кварталом и кем-то влиятельным из руководитства. Сначало Спунер, теперь помощник. Звенья одной цепи. Только смысл воевать, когда летом контракт заканчивается?
Может хозяин клуба планирует продлить Квартала, но тренер мешает кому-то из руководства и его провоцируют уйти🤔
Ответ Иван Буренков
Глупое решение, которое специально направлено против Квартальнова. Если не хотите его оставлять, то либо летом нужно было увольнять, либо дождаться окончания контракта. А таким отношением они и потенциальным кандидатам показывают, что в Минске бардак и идти туда не стоит.
Я вас умоляю! Как будто предыдущие лет двадцать было всё вау как профессионально и только здесь и сейчас случилось такое УПС! что все потенциальные кадры такие: "Ого! Ничего себе!! Не, после такого мы ни-ни в Минск!.." А главное, у конкурентов за эти кадры где принципиально лучше? У кого не бывало каких-то таких историй в колхозлиге?) Огласите весь список пожалуйста! Команды НХЛ не предлагать!)))
Кто то решил развалить команду....
Ненормальные руководство...
Как перед ПО ставить на колени свою же команду, которая за всю историю КХЛ лишь второй сезон играет успешно и всё это при Квартальном. Просто днище. Как можно рубить сук, на котором сидишь? Такое приятное впечатление команда о себе оставляла, а тут такой цирк пошел. Закулисная фигня. Позорище.
Минское Динамо подтвердило, что задача по выходу в плэй офф выполнена, а дальше полный развал.
Что там вообще происходит?
Команда проводит лучший сезон за всю свою историю в КХЛ, сейчас бы собраться в единый кулак и положить всё на кон.
Нет же, вместо этого на подходе к плей-офф начинается какая-то непонятная мышиная возня.
Команда наколотила уйму шайб вообще и в большинстве в частности - увольняют тренера по игре в нападении и в большинстве. Теперь главный возможно на выход?
Что, чёрт возьми, происходит?
Когда такие движухи начинаются перед ПО. То в руководстве клуба, враги и безразличные люди. Это дурдом просто, так расшатывать лодку.
Было бы неплохо пригласить этот тренерский штаб в московское Динамо.
Задача по освоению бюджета выполнена, 45 подряд салдаутов на арене, в плей-офф вышли. Всё, менеджмент свои задачи выполнил, а вы все остальные со своими ожиданиями можете идти лесом.
Ну в принципе ожидаемое решение.
Потому что уже был конфликт с генеральным.
Сейчас будут всеми силами избавляться и от самого Квартального.
Вот что творят нехоккейные люди.
А что там такого помощник сделал, что решили только его погнать?
Ответ Влад Безруков
А что там такого помощник сделал, что решили только его погнать?
К руководству и управлению динамой пришли и приходят товарисчи из лучшей команды Беларуси - шестнадцатикратного победителя. Там и главный вроде оттуда будет. На замену Квартальнову.
Ответ Влад Безруков
А что там такого помощник сделал, что решили только его погнать?
Судя по-всему, помощник разменная монета, в борьбе Квартального и кого-то из руководства, тут уже есть на эту тему высказывания.
