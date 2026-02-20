Минское «Динамо» подтвердило уход Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником

Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского «Динамо».

Минское «Динамо » сообщило об уходе Игоря Горбенко из тренерского штаба команды.

«Благодарим Игоря Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Специалист отвечал за игру в нападении и большинство команды. Клуб занимает 2-е место в Fonbet КХЛ по голам в этом сезоне (208), а также идет 2-м в лиге по реализации лишнего с 30,4%.

Ранее появилась информация , что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов готов уйти из минского «Динамо» из-за решения руководства уволить его помощника.

На данный момент «Динамо» находится на 3-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах.