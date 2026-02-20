«Наблюдая за феерией Демидова, ловил себя на мысли, что он один такой хоккеист на всю Россию. Ваня – настоящий самородок». Филиппов из системы СКА о форварде

Александр Филиппов: ловил себя на мысли, что Демидов один такой в России.

Нападающий системы СКА Александр Филиппов поделился впечатлением об игре Ивана Демидова .

Филиппов перешел в систему петербургского клуба в 2023 году из «Салавата Юлаева».

– Уровень конкуренции в СКА оказался абсолютно другой?

– Да, на Западе в целом совсем другая конкуренция.

Когда я сюда приехал, за «СКА-1946» еще играл Ваня Демидов. Смотря первую тренировку с трибуны, внутри было ощущение, что на льду хоккеисты КХЛ . В этот сезон мы стали чемпионами.

Наблюдая за феерией Демидова в течение сезона, ловил себя на мысли о том, что он один такой хоккеист на всю Россию. Ваня – настоящий самородок, который тренируется, не покладая рук. Он не уходил из зала и со льда, и это ему возвращалось.

Все игроки и команды верят в хоккейного Бога, и когда ты делаешь все ради прогресса, то тебе это возвращается голами и очками, – сказал Александр Филиппов.

В этом сезоне Филиппов является лучшим бомбардиром «СКА-1946 » в Olimpbet МХЛ, набрав 49 (23+26) очков в 41 матче чемпионата.