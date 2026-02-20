  • Спортс
  • Фазель о ведущих странах в хоккее: «Большая шестерка на равных играет со Швейцарией и Германией. Таких команд в перспективе может стать больше – 8-10»
14

Фазель о ведущих странах в хоккее: «Большая шестерка на равных играет со Швейцарией и Германией. Таких команд в перспективе может стать больше – 8-10»

Рене Фазель поделился мыслями относительно ведущих хоккейных стран.

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель поделился мыслями относительно ведущих хоккейных стран.

– Ингредиентов в этом волшебном супе, особенно поданном в олимпийском меню, становится все больше. Я имею в виду расширение географии мирового хоккея с шайбой. Лет 30 назад «гастроли» таких стран, как Италия, ГДР или ФРГ, Польша и даже Швейцария, в основном длились не более одного чемпионата мира, и после эпичных проигрышей со счетом типа 1:10 следовал вылет во вторую лигу и замена на другого проходного статиста. Это выравнивание уровня разных сборных – в том числе и ваша заслуга как многолетнего главы ИИХФ.

– Сказал бы так: несмотря на отмеченное вами появление «новых» несомненно сильных сборных, у нас шесть великих хоккейных наций: финны и шведы, чехи и русские, американцы и канадцы.

– Плюс-минус словаки, наверное.

– Да, большая шестерка «с плюсом» теперь нередко на равных играет и со Швейцарией, и с Германией – и таких команд в перспективе может стать больше – восемь-десять.

Но вы должны знать, хоккей с шайбой – очень дорогой вид спорта. А в Европе футбол очень силен, в том числе и по позициям спонсоров. В Англии, Германии и Италии это спорт номер один.

Многое в популяризации хоккея и, соответственно, в оживлении интереса спонсоров зависит от национальных федераций. Вот в Германии и Швейцарии они мощные, потому налицо и подъем уровня их сборных.

Но есть и исключения – например, постоянно усиливающаяся Латвия, совсем небольшая страна, – сказал Рене Фазель.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Швейцария - да, Германия - пока слишком нестабильна, чтобы утверждать о каком-то равенстве.
Скорее Германия и Швейцария на равных играет с большой шестрекой:) и кстати, эти команды не сильнее Словакии. Дания, кстати, тоже способна удивлять. Достаточно вспомнить ЧМ-2025.
может это Сыр и БМВ играют с топами на равных, а не наоборот🤣✌️
Все это такое. Достаточно посмотреть на представительство на драфте НХЛ по странам, ну и вообще кто играет. Швейцарцев, немцев, словаков по- прежнему меньше 10. У чехов примерно тоже.
Уже не говоря про другие команды вроде Дании.
Ответ Lanets2008
Все это такое. Достаточно посмотреть на представительство на драфте НХЛ по странам, ну и вообще кто играет. Швейцарцев, немцев, словаков по- прежнему меньше 10. У чехов примерно тоже. Уже не говоря про другие команды вроде Дании.
У чехов примерно тоже.
----
У чехов в этом сезоне уже сыграли 27 человек (19 полевых и 8 вратарей). Немцев меньше 10, но Драйзайтль, Штюцле и Зайдер на своих позициях вытеснили бы любого из нашей сборной.

Зато элитных финнов уже шесть лет не выбирали в топ-10 (три раза за последние 5 лет даже в первый раунд никто не попал), а все предыдущие высокие пики (Пулюярви, Котканиеми, Юолеви, Какко) дружно бастнули. Даже австрийцы за это время два раза в топ-10 попадали.
зНе надо ничего расширять. ЧМ по футболу уже нарасширяли, мрак да и только. Да и кому нафиг надо больше игр по 11-0 и т.п
