Фазель о ведущих странах в хоккее: «Большая шестерка на равных играет со Швейцарией и Германией. Таких команд в перспективе может стать больше – 8-10»

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель поделился мыслями относительно ведущих хоккейных стран.

– Ингредиентов в этом волшебном супе, особенно поданном в олимпийском меню, становится все больше. Я имею в виду расширение географии мирового хоккея с шайбой. Лет 30 назад «гастроли» таких стран, как Италия, ГДР или ФРГ, Польша и даже Швейцария, в основном длились не более одного чемпионата мира, и после эпичных проигрышей со счетом типа 1:10 следовал вылет во вторую лигу и замена на другого проходного статиста. Это выравнивание уровня разных сборных – в том числе и ваша заслуга как многолетнего главы ИИХФ.

– Сказал бы так: несмотря на отмеченное вами появление «новых» несомненно сильных сборных, у нас шесть великих хоккейных наций: финны и шведы, чехи и русские, американцы и канадцы.

– Плюс-минус словаки, наверное.

– Да, большая шестерка «с плюсом» теперь нередко на равных играет и со Швейцарией, и с Германией – и таких команд в перспективе может стать больше – восемь-десять.

Но вы должны знать, хоккей с шайбой – очень дорогой вид спорта. А в Европе футбол очень силен, в том числе и по позициям спонсоров. В Англии, Германии и Италии это спорт номер один.

Многое в популяризации хоккея и, соответственно, в оживлении интереса спонсоров зависит от национальных федераций. Вот в Германии и Швейцарии они мощные, потому налицо и подъем уровня их сборных.

Но есть и исключения – например, постоянно усиливающаяся Латвия, совсем небольшая страна, – сказал Рене Фазель.