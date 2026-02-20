Уил считает Макдэвида самым ценным игроком ОИ-2026: «Лучший в мире. Делает то, чего никто никогда не делал. Надеюсь, сможет сохранить темп и побить все рекорды»
Джордан Уил считает Коннора Макдэвида самым ценным игроком Олимпиады.
Нападающий «Динамо» Джордан Уил назвал форварда сборной Канады Коннора Макдэвида самым ценным игроком Олимпиады-2026 на данный момент.
Макдэвид является лучшим бомбардиром турнира, набрав 11 (2+9) очков в 4 матчах.
– Турнир все еще идет, но кто для вас самый ценный игрок на данный момент?
– Коннор Макдэвид, который, очевидно, делает то, чего никто никогда не делал.
Поэтому, надеюсь, он сможет сохранить свой темп и побить все рекорды. Он лучший в мире, просто делает классные вещи в любое время, – сказал Джордан Уил.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
3 комментария
Так считает большинство
Кто бы сомневался
это было очевидно✌️😬😎
