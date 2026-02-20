Уил считает Макдэвида самым ценным игроком ОИ-2026: «Лучший в мире. Делает то, чего никто никогда не делал. Надеюсь, сможет сохранить темп и побить все рекорды»

Джордан Уил считает Коннора Макдэвида самым ценным игроком Олимпиады.

Нападающий «Динамо » Джордан Уил назвал форварда сборной Канады Коннора Макдэвида самым ценным игроком Олимпиады-2026 на данный момент.

Макдэвид является лучшим бомбардиром турнира, набрав 11 (2+9) очков в 4 матчах.

– Турнир все еще идет, но кто для вас самый ценный игрок на данный момент?

– Коннор Макдэвид, который, очевидно, делает то, чего никто никогда не делал.

Поэтому, надеюсь, он сможет сохранить свой темп и побить все рекорды. Он лучший в мире, просто делает классные вещи в любое время, – сказал Джордан Уил.