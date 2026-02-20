«Лада» продлила контракт с Гоголевым на год. Форвард набрал 3 очка в 20 матчах за клуб после обмена из «Сибири»
«Лада» и Павел Гоголев продлили контракт.
«Лада» подписала новый контракт с 26-летним нападающим Павлом Гоголевым.
Соглашение носит односторонний характер и будет действовать до 31 мая 2027 года.
По ходу этого сезона Гоголев перешел в «Ладу» из «Сибири» и провел 20 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за тольяттинский клуб, набрав 3 (2+1) очка при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 11:53.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
