Владимир Мышкин: «У «Металлурга» от баллонов немножко голова закружилась – стали заметно переигрывать. Легко побеждать в конференции им неинтересно, видимо»

Владимир Мышкин: у «Металлурга» от баллонов у немножко голова закружилась.

Олимпийский чемпион Владимир Мышкин поделился мыслями об игре «Металлурга ».

Команда тренера Андрея Разина на данный момент лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 89 очков в 55 матчах.

– В Восточной конференции есть бесспорный фаворит в этом сезоне КХЛ?

– На Востоке – «Металлург», но немножко. Что-то у них в последнее время с головой случилось. Наверное, уже решили немного завлечь соперников интригой, поиграть на нервах своих болельщиков.

А то так легко побеждать в конференции им, видимо, неинтересно. Посмотрим, посмотрим, во что это в итоге на финише им выльется.

– Во время паузы на Матч звезд наставник «Магнитки» Андрей Разин использовал в тренировках баллоны, нагружая команду физически, чтобы был запас прочности весной. Возможно на этом этапе игроки и просели немного.

– Я бы не сказал, что «металлурги» как-то физически проседают. Просто от этих баллонов у немножко голова закружилась (смеется). Иногда.

Какие-то моменты, я смотрю, они стали заметно переигрывать. У них раньше все четко было. Форварды шли на завершение с таким инстинктом киллера: раз-два-три забить, забить, забить.

А тут я посмотрел игру, когда они проиграли «Автомобилисту » со счетом 1:8 – у них ведь все равно моментов для взятия ворот множество было. А они раз-два-три-четыре, уже пятый пас через ворота пошел, вратарь соперника уже на голове сидит.

Я сижу, смотрю и думаю, но когда, когда уже наконец-то кто-нибудь бросит. Ну, видно, завлечь соперника хотели. Вот и дозавлекались до разгрома, – сказал Владимир Мышкин .