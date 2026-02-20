Бродер о матче Канады и Финляндии в 1/2 финала ОИ: «Будет битва. Против финнов тяжело играть, они постараются замедлить канадцев, действуя жестко»

Мартин Бродер о матче Канады и Финляндии: будет битва, финны сыграют жестко.

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Мартин Бродер высказался о матче канадцев против сборной Финляндии в 1/2 финала хоккейного турнира Олимпиады-2026.

«Будет битва. Против финнов очень, очень тяжело играть. Они постараются замедлить канадцев, действуя жестко.

Помню, в 2002 году, когда мы шли к первой за 50 лет золотой олимпийской медали Канады, то с трудом обыграли Финляндию в четвертьфинале – 2:1. Это была непростая игра, но мы справились.

Это хороший рецепт для Канады в пятницу. А я буду волноваться, наблюдая за игрой», – написал бывший вратарь в своей колонке на сайте НХЛ.