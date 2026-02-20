  • Спортс
Аллен об игре Немеца на ОИ: «Он почти не уходит со льда. Это защитник номер 1 в сборной Словакии и 2-й ее лучший игрок – после Слафковски»

Джейк Аллен: Немец тащит Словакию на Олимпиаде.

Вратарь «Нью-Джерси» Джейк Аллен отметил игру своего партнера Шимона Немеца на Олимпиаде-2026, где тот представляет сборную Словакии.

22-летний игрок набрал 2 (0+2) очка в 4 играх на турнире при среднем времени на льду 21:58. 

«Он почти не уходит со льда, а когда ты больше играешь, то чувствуешь себя комфортнее. Ты чаще владеешь шайбой, лучше чувствуешь игру. 

Он знает, что является одной из главных фигур в команде. Он защитник номер 1 и, наверное, второй лучший игрок – после Юрая Слафковски, которому нужно отдать должное. Он тащит команду на своих плечах и хорошо справляется со своей работой. Интересно посмотреть, что будет дальше», – сказал Аллен.  

Напомним, что Слафковски был выбран «Монреалем» под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2022. «Нью-Джерси» тогда выбрал Немеца под 2-м номером. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
