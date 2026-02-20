Якупов о том, как у него забрали 1-й гол в КХЛ: «Осале не хватало очка до бонуса – 5-10 млн рублей. Оскар связался с лигой, подняли видео – гол переписали на него. Получил свой джекпот, но не поделился»

Наиль Якупов о том, как у него забрали 1-й гол в КХЛ: дело на 5-10 млн рублей.

Форвард «Авангарда » Наиль Якупов рассказал о том, как у него забрали первый гол в КХЛ.

Он забил его в сезоне-2012/13, когда выступал за «Нефтехимик » во время локаута в НХЛ.

– Расскажи про свой первый гол в КХЛ.

– О, это вообще фантастическая история. Я забиваю, приезжаю на скамейку – это было в Питере – счастливый пацан, меня трясет, мне 18 лет. Эмоции просто сумасшедшие.

И тут Оскар Осала , который сидел через несколько человек от меня, начинает что-то говорить. Я ему отвечаю: «Да-да-да», потому что вообще не понимаю, о чем речь – он еще и на английском говорил. После смены он снова что-то объяснял, но я опять ничего не понял: мы выиграли матч, я на эмоциях, мне было совсем не до этого.

Проходит время. В январе я уезжаю в НХЛ. Потом возвращаюсь в Россию, и мне звонит папа: «Представляешь, у тебя статистика поменялась». У меня было 10 голов и 8 передач за 22 игры в Нижнекамске. А стало – 9+9.

Оказалось, что Осале не хватало одного очка до бонуса – речь шла примерно о 5-10 миллионах рублей. Он связался с лигой, подняли видео, подключили видеооператора в Нижнекамске. Вместе с генеральным менеджером пересматривали момент.

В итоге доказали, что когда я бросал, он стоял перед воротами, шайба его слегка задела – и гол переписали на него. Он получил свой джекпот! Со мной, правда, не поделился, – сказал Якупов со смехом.